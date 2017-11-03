Магнитогорский "Металлург" подтвердил информацию об увольнении главного тренера Ильи Воробьева. Это уже шестая тренерская отставка в КХЛ в этом сезоне.

Воробьев покинул команду после поражения от "Лады" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Козлов. Решение об отставке принимал лично президент "Металлурга" Виктор Рашников.

"Решением президента хоккейного клуба "Металлург" Виктора Филипповича Рашникова главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку. Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере", — говорится в официальном заявлении "Металлурга".

Воробьев возглавлял "Металлург" с 2015 года. В первом же сезоне в качестве главного тренера он выиграл с командой Кубок Гагарина, а через год вновь добрался с ней до финала, где уступил СКА.

В нынешнем сезоне магнитогорский "Металлург" одержал 14 побед в 28 матчах при Воробьеве. Поражение от "Лады" стало для команды пятым в последних шести встречах. Уральцы занимают скромное по своим меркам седьмое место в Восточной конференции лиги с 42 очками.

Воробьев — шестой тренер, потеравший работу в КХЛ в этом сезоне. В сентябре Сандис Озолиньш оставил пост главного тренера рижского "Динамо", а "Югра" объявила об отставке Игоря Захаркина. Позже Алексей Кудашов был уволен из "Локомотива", Милош Ржига — из "Слована", а Александр Андриевский — из "Адмирала".