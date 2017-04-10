Прошедшей ночью за океаном завершился 100-й юбилейный регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге. Его победителем второй год подряд стал "Вашингтон Кэпиталз", а лучшим бомбардиром впервые в истории стал 20-летний центрфорвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Макдэвид в заключительном матче "регулярки" с "Ванкувер Кэнакс" (5:2) записал на свой счет две результативные передачи и довел суммарное количество набранных очков по итогам чемпионата до 100 (30+70) баллов. Он стал единственным игроком лиги, кому удалось достичь этой отметки и занял первое место в споре лучших бомбардиров лиги.

Коннор опередил ближайших преследователей — Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" и Патрика Кейна из "Чикаго Блэкхоукс" — на 11 очков и выиграл "Арт Росс Трофи". Макдэвид стал вторым в истории игроком "Ойлерз" (после Уэйна Гретцки), выигравшим этот трофей, и первым — за последние 30 лет.

Лучшим снайпером чемпионата оказался Сидни Кросби, забросивший 44 шайбы. Второе место с 40 голами поделили Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс"). Кроме того, 19-летний американский форвард выиграл бомбардирскую гонку среди новичков, в которой опередил финна Патрика Лайне из "Виннипег Джетс" на 5 очков.

Голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Брэйден Холтби занял первое место по двум статистическим показателям среди вратарей — количеству побед (42 — здесь он разделил первенство с вратарем "Эдмонтон Ойлерз" Кэмом Тальбо) и по числу матчей "на ноль" — 9.

Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский имеет лучшие показатели в регулярном сезоне-2016/17 по другим двум основным статистическим показателям для стражей ворот: российский голкипер отразил 93,1% бросков и оказался первым в НХЛ по коэффициенту надежности (2,06, у Холтби — 2,07).

"Баффало Сэйбрз", за который в этом сезоне играл единственный латвиец в НХЛ Земгус Гиргенсонс, завершил чемпионат гостевым поражением от "Тампы" (2:4). "Клинки" набрали только 78 очков и финишировали в конференции на предпоследнем 15 месте, сумев опередить только "Нью-Джерси Дэ

вилз".

В последнем матче чемпионата 23-летний латвийский форвард за 15 минут 19 секунд игрового времени отметился одним броском, 2 выигранными вбрасываниями из 6-ти и провел две минуты в штрафном боксе. В 75 играх сезона-2016/17 Гиргенсонс набрал 16 (7+9) очков и этот показатель стал худшим за четыре года выступления хоккеиста в сильнейшей лиге мира. За четыре сезона Земгус провел 277 матчей и набрал 86 (37+49) результативных баллов.

Западная конференция

1. Чикаго 82 37 13 9 23 244-213 109

2. Миннесота 82 42 7 8 25 266-208 106

3. Анахайм 82 40 6 13 23 223-200 105

4. Эдмонтон 82 37 10 9 26 247-212 103

5. Сент-Луис 82 38 8 7 29 235-218 99

6. Сан-Хосе 82 38 8 7 29 221-201 99

7. Калгари 82 32 13 4 33 226-221 94

8. Нэшвилл 82 35 6 12 29 240-224 94

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9. Виннипег 82 33 7 7 35 249-256 87

10. Лос-Анджелес 82 25 14 8 35 201-205 86

11. Даллас 82 28 6 11 37 223-262 79

12. Аризона 82 20 10 10 42 197-260 70

13. Ванкувер 82 19 11 9 43 182-243 69

14. Колорадо 82 14 8 4 56 166-278 48

Восточная конференция

1. Вашингтон 82 45 10 8 19 263-182 118

2. Питтсбург 82 40 10 11 21 282-234 111

3. Коламбус 82 39 11 8 24 249-195 108

4. Монреаль 82 33 14 9 26 226-200 103

5. Рейнджерс 82 40 8 6 28 256-220 102

6. Оттава 82 34 10 10 28 212-214 98

7. Бостон 82 38 6 7 31 234-212 95

8. Торонто 82 33 7 15 27 251-242 95

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9. Айлендерс 82 33 8 12 29 241-242 94

10. Тампа-Бэй 82 32 10 10 30 234-227 94

11. Филадельфия 82 25 14 10 33 219-236 88

12. Каролина 82 28 8 15 31 215-236 87

13. Флорида 82 23 12 11 36 210-237 81

14. Детройт 82 17 16 13 36 207-244 79

15. Баффало 82 25 8 12 37 201-237 78

16. Нью-Джерси 82 18 10 14 40 183-244 70