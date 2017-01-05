Эберхард допустил только один промах и привез занявшему второе место чеху Михалу Шлезингру 10 секунд. Третье занял итальянец Доминик Виндиш.

Неоспоримый лидер сезона Мартен Фуркад впервые не попал даже в числе призеров. Француз получил три штрафных круга, но даже с таким показателем сумел занять восьмое место. В гонке преследования он будет уступать Эберхарду 51 секунду.

Идущий на втором месте в общем зачете Кубка мира россиянин Антон Шипулин также допустил три промаха и показал только 24-й результат.

Лучшим из латвийских биатлонистов в отсутствии Андрея Расторгуева оказался ветеран Илмар Брицис, занявший 59-е место, которое позволило ему одним из последних квалифицироваться в субботний пасьют.

Дайнис Луса занял в спринте 77 место, а Роберт Слотиньш показал 98-й результат из 102-х финишировавших участников.

Биатлон. КМ-2016/17. 4-й этап (Оберхоф, 5 января). Мужчины. Спринт, 10 км:

1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27.26,8 (1 штрафной круг).

2. Михал Шлезингр (Чехия) + 10,8 (1).

3. Доминик Виндиш (Италия) + 40,3 (1)…

59. Илмар Брицис (Латвия) + 2.32,0 (2)…

77. Дайнис Луса (Латвия) + 3.16,2 (1)…

98. Роберт Слотиньш (Латвия) + 4.46,1 (4)…

Одновременно в итальянском Мартелле сегодня начался четвертый этап Кубка IBU. Здесь в числе 110 биатлонистов второго эшелона также участвовали три латвийских "стреляющих лыжника", но выше 67 места (Владислав Недайводин) никому подняться не удалось. Александр Патриюк и Жан Андреев и вовсе не сумели закрыть в стрельбе лежа все пять мишеней… А первенствовал в спринте на 10 км норвежец Андреас Вернес.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап (Мартелл, 5 января). Мужчины. Спринт, 10 км

1. Андреас Вернес (Норвегия) — 25.45,0 (2 штрафных круга).

2. Николаус Ляйтингер (Австрия) + 9,6 (0).

3. Александр Поварницын (Россия) + 33,3 (1).

67. Владислав Недайводин (Латвия) — + 3.43,4 (4)…

79. Александр Патриюк (Латвия) + 4.13,0 (7)…

92. Жан Андреев (Латвия) + 5.08,9 (7).