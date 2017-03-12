Шведская баскетболистка Аманда Захуй, выступающая за оренбургский клуб "Надежда", играет в России под другой фамилией, сообщает Newsru.com.

195-сантиметровая центровая из Швеции весом более 100 килограммов пришлась очень кстати российской команде. В матчах Евролиги Аманда с большим отрывом лидирует среди всех игроков "Надежды" как по очкам (14,9 в среднем за игру), так и по подборам (9,3). Единственная проблема была с ее неблагозвучной для России фамилией.

"Мы понимали, что острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на ее майке другую фамилию — Базокоу, чтобы поводов юморить у болельщиков стало поменьше", — сказал life.ru тренер-селекционер "Надежды" Егор Храмкин.

Давать самой Аманде комментарии относительно происхождения ее фамилии в клубе категорически запретили. Впрочем, "замолчать" антропонимическую тему полностью не удалось. Отец баскетболистки (по фамилии Захуй) родом из Кот д'Ивуара, мать (Базокоу) — испано-французского происхождения.