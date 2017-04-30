По ходу игры российская команда трижды отыгрывалась (голы на счету Евгения Дадонова, Ивана Проворова и Никиты Гусева), причем Гусев в последний раз сравнял счет за две минуты с небольшим до окончания основного времени матча — 3:3. Гусев в итоге стал еще и автором победного буллита — 4:3.
Команда Олега Знарка выиграла только один из трех матчей Чешских игр, но еще во время прошлого этапа обеспечила себе досрочную победу в Евротуре-2016/17.
Еврохоккейтур-2016/17. Чешские игры (3-й тур)
Чехия — Россия 3:4 БУЛ (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
1:0 — Гика (Шулак) — 18:07 (5x5)
1:1 — Дадонов (Шипачев) — 21:29 (5x5)
2:1 — Врана (Коварж, Радил) — 24:00 (5x5)
2:2 — Проворов (Телегин) — 50:58 (5x5)
3:2 — Коварж (Радил) — 53:12 (5x5)
3:3 — Гусев (Дадонов, Шипачев) — 57:40 (5x4)
3:4 — Гусев — 65:00 (ПБ).
Итоговая таблица Евротура-2016/17
1 Россия 12 27
2 Чехия 12 19
3 Финляндия 12 15
4 Швеция 12 11