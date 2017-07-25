В августе на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике, который примет Лондон, в программу соревнований впервые будет включена женская спортивная ходьба на 50 километров. Об этом сообщает ИААФ.

Женщины на дистанцию ходьбы на 50 километров отправятся месте с мужчинами, дата старта — 13 августа. Квалификационный норматив для женщин на участие в ЧМ-2017 — 4 часа 30 минут. Норматив надо выполнить до 25 июля включительно.

Ранее на чемпионатах мира мужчины-ходоки соревновались на двух дистанциях — 20 и 50 километров, а женщины-ходоки — только на 20 км.

"С девяностых годов, когда появились денежные премии, у мужчин и женщин — равные возможности. Наше решение способствует равноправию полов и в спорте. Но надо понимать, что это последнее внезапное решение, за которое проголосовали по запросу отдельных атлетов. Чтобы сохранить уровень соревнований, мы последуем советам Комитета спортивной ходьбы ИААФ по развитию этой дисциплины, чтобы в ней стартовало достаточно много участниц и было бы большое представительство по странам", — сказано в заявлении президента ИААФ Себастьяна Коу.

ИААФ также опубликовала список из 19 спортсменок с лучшими результатами сезона в ходьбе на 50 км. Лидер — португалка Инеш Энрике (4:08.26). Ее результат, показанный в январе этого года, является мировым достижением. А четвертый результат всех времен прнадлежит Йоланте Дукуре: в 2006 году латвийская спортсменка прошагала марафонскую дистанцию за 4 часа 16 минут и 27 секунд.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.