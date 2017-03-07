"Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее — надувные палки, в Бразилии — каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. — победа)", — рассказал художник.

Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такой национальный музыкальный инструмент болельщика России и выделил грант в 1 млн рублей (16,2 тысячи евро) на его создание.

