Первый в истории России географический объект назван именем знаменитого в прошлом хоккеиста. Такой чести удостоился один из самых результативных защитников в истории российского хоккея Александр Гуськов, сообщает официальный сайт команды "Российская пресса", за которую он выступает.

Именем Александра Гуськова назван мыс на берегу реки Дон в Липецкой области. Этой зимой во время визита хоккейной команды российских журналистов именно здесь знаменитый защитник, обладающий фантастическим по силе броском, впервые перебросил шайбу на другой берег реки, послав ее на расстояние 124,5 метра. Данный факт занесен в Книгу рекордов отечественного хоккея и послужил толчком к созданию нового культурно-географического объекта в Задонском районе области.

К слову, после официальной части программы открытия именного объекта, Гуськова попросили повторить знаменитый бросок. Однако отсутствие натурального льда и собственной клюшки не позволили Александру продублировать рекордный щелчок, поэтому фирменная шайба КХЛ теперь покоится на дне Дона.

Александр Гуськов выступал за клубы "Лада" (Тольятти"), омский "Авангард", казанский "Ак Барс", московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и является рекордсменом последнего за всю историю по числу голов среди защитников (93). Дважды становился чемпионов России, вице-чемпион мира-2002, победитель Кубка европейских чемпионов. Карьеру завершил в 2015 году, после чего стал работать комментатором на телеканалах "Матч ТВ" и КХЛ ТВ.