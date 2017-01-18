Новый главный тренер клуба российской футбольной премьер-лиги "Уфа" Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат, пишет "Комсомольская правда".

Сумма штрафов не уточняется, но по словам пресс-атташе уфимского клуба Сергея Тыртышного, Семак предупредил футболистов команды на первом же собрании, чтобы матом не ругались. А если он услышит крепкое словцо из уст игрока, то будет штраф.

40-летний Сергей Семак возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, а до этого работал в тренерском штабе питерского "Зенита". В качестве игрока Семак выступал за московский ЦСКА, казанский "Рубин" (2008-2010) и "Зенит" (2010-2013), с каждой из команд становился чемпионом России. Непродолжительное время (2005-2006) играл во Франции (ПСЖ), в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

Просто необходимо добавить, что Семак является отцом шестерых детей, седьмой ребенок в семье — от предыдущего брака нынешней жены Сергея — Анны, а в июле прошлого года супруги удочерили еще девочку Таню с ОВЗ.