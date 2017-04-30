Финский пилот Валттери Боттас на "Мерседесе" стал победителем четвертого этапа "Формулы-1" — Гран-при России в Сочи. Для Боттаса эта победа стала первой в карьере. Ранее финн 11 раз оказывался на подиуме.

Судьба гонки в Сочи решилась на первых метрах дистанции. На старте Боттас сумел опередить сразу две "Феррари" — обладателя поула немца Себастьяна Феттеля и свего соотечественника Кими Райкконена.

В дальнейшем Боттас большую часть гонки поддерживал разрыв в несколько секунд, не давая Феттелю приблизиться вплотную. Райкконен стабильно держался третьим, тогда как "Мерседес" Льюиса Хэмилтона не смог поддерживать скорость лидеров и стал отставать.

По ходу гонки лидеры сделала по одной дозаправке, но их позиции не изменились. В концовке быстрейший темп демонстрировал Феттель. Немец сократил отставание с пяти секунд до одной и на последних кругах прессинговал Боттаса. Финн справился с давлением и на финише опередил четырехкратного чемпиона мира на 0,617 секунды. Замкнувший тройку призеров Райкконен отстал от победителя гонки на 11 секунд, а Хэмилтон — больше, чем на полминуты.

Валттери Боттас одержал не только первую победу в карьере за рулем "Мерседеса", но и в целом в "Формуле-1". Он стал 107-м победителем гонки в истории "Формулы-1" и пятым финном, кто добился такого успеха. В предыдущий раз представители Финляндии выигрывали Гран-при в 2013-м (Австралия). Кубок за победу в Сочи вручал Боттасу президент России Владимир Путин.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" на домашнем Гран-при финишировал 12-м и не заработал зачетных очков.

В общем зачете чемпионата мира Феттель не только удержал первое место, но и увеличил перевес над Хэмилтоном до 13 очков — 86 против 73. Боттас — третий с 63 очками.

Следующий Гран-при пройдет в Испании 12-14 мая.

Формула-1. Сочи Автодром, Сочи

Гонка

Валттери Боттас ("Мерседес") — 52 круга

Себастьян Феттель ("Феррари") +0,617 сек

Кими Райкконен ("Феррари") +11,000

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +36,320

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +60,416

Серхио Перес ("Форс-Индия") +86,788

Эстебан Окон ("Форс-Индия") +95,004

Нико Хюлькенберг ("Рено") +96,188

Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг

Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг

Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг

Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга

Сошли

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Джолион Палмер ("Рено")

Ромен Грожан ("Хаас")

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Личный зачет (после 4-х гонок)

Себастьян Феттель — 86 очков

Льюис Хэмилтон — 73

Валттери Боттас — 63

Кими Райкконен — 49

Макс Ферстаппен — 35

Даниэль Риккардо — 22

Серхио Перес — 22

Фелипе Масса — 18

Карлос Сайнс-младший — 11

Эстебан Окон — 9

Нико Хюлькенберг — 6

Кевин Магнуссен — 4

Ромен Грожан — 4

Даниил Квят — 2

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 136 очков

"Феррари" — 135

"Ред Булл" — 57

"Форс-Индия" — 31

"Уильямс" — 18

"Торо Россо" — 13

"Хаас" — 8

"Рено" — 6