Судьба гонки в Сочи решилась на первых метрах дистанции. На старте Боттас сумел опередить сразу две "Феррари" — обладателя поула немца Себастьяна Феттеля и свего соотечественника Кими Райкконена.
В дальнейшем Боттас большую часть гонки поддерживал разрыв в несколько секунд, не давая Феттелю приблизиться вплотную. Райкконен стабильно держался третьим, тогда как "Мерседес" Льюиса Хэмилтона не смог поддерживать скорость лидеров и стал отставать.
По ходу гонки лидеры сделала по одной дозаправке, но их позиции не изменились. В концовке быстрейший темп демонстрировал Феттель. Немец сократил отставание с пяти секунд до одной и на последних кругах прессинговал Боттаса. Финн справился с давлением и на финише опередил четырехкратного чемпиона мира на 0,617 секунды. Замкнувший тройку призеров Райкконен отстал от победителя гонки на 11 секунд, а Хэмилтон — больше, чем на полминуты.
Валттери Боттас одержал не только первую победу в карьере за рулем "Мерседеса", но и в целом в "Формуле-1". Он стал 107-м победителем гонки в истории "Формулы-1" и пятым финном, кто добился такого успеха. В предыдущий раз представители Финляндии выигрывали Гран-при в 2013-м (Австралия). Кубок за победу в Сочи вручал Боттасу президент России Владимир Путин.
Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" на домашнем Гран-при финишировал 12-м и не заработал зачетных очков.
В общем зачете чемпионата мира Феттель не только удержал первое место, но и увеличил перевес над Хэмилтоном до 13 очков — 86 против 73. Боттас — третий с 63 очками.
Следующий Гран-при пройдет в Испании 12-14 мая.
Формула-1. Сочи Автодром, Сочи
Гонка
Валттери Боттас ("Мерседес") — 52 круга
Себастьян Феттель ("Феррари") +0,617 сек
Кими Райкконен ("Феррари") +11,000
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +36,320
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +60,416
Серхио Перес ("Форс-Индия") +86,788
Эстебан Окон ("Форс-Индия") +95,004
Нико Хюлькенберг ("Рено") +96,188
Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг
Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг
Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг
Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга
Сошли
Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
Фернандо Алонсо ("Макларен")
Джолион Палмер ("Рено")
Ромен Грожан ("Хаас")
* * *
Личный зачет (после 4-х гонок)
Себастьян Феттель — 86 очков
Льюис Хэмилтон — 73
Валттери Боттас — 63
Кими Райкконен — 49
Макс Ферстаппен — 35
Даниэль Риккардо — 22
Серхио Перес — 22
Фелипе Масса — 18
Карлос Сайнс-младший — 11
Эстебан Окон — 9
Нико Хюлькенберг — 6
Кевин Магнуссен — 4
Ромен Грожан — 4
Даниил Квят — 2
Кубок конструкторов
"Мерседес" — 136 очков
"Феррари" — 135
"Ред Булл" — 57
"Форс-Индия" — 31
"Уильямс" — 18
"Торо Россо" — 13
"Хаас" — 8
"Рено" — 6