Причем соперницей Момо должна стать 24-летняя Момоко Ямасаки, имеющая за плечами уже опыт четырех боев по правилам ММА (2 победы, 2 поражения). Поединок хотят провести в любительском классе, где согласно правилам, обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены.

Сообщается, что на данный момент вес Момо составляет около 39 килограммов. По договоренности с организаторами, девочку не допустят до боя, если к церемонии взвешивания, которая пройдет за несколько дней до поединка, она не наберет пять килограммов.

В прошлом году в России разразился скандал после устроенных в Грозном показательных боев по правилам ММА с участием детей президента Чечни Рамзана Кадырова. Тогда это шоу резко осудил глава Союза ММА России Федор Емельяненко, заявивший, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать в ММA.