В Тегеране завершился женский чемпионат мира по шахматам, проходивший по нокаут-системе и с участием 64-х претенденток. Победу одержала 25-летняя китаянка Тань Чжуньи.

В финальном матче Тань Чжуньи встретилась с украинкой Анной Музычук — старшей сестрой Марии Музычук, которая выигрывала шахматную корону в 2015 году.

По итогам четырех партий нынешнего финала с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2 и был назначен тай-брейк с укороченным контролем времени. Здесь представительница Поднебесной оказалась сильнее — 1,5:0,5 и стала 16-й по счету чемпионкой мира по шахматам среди женщин.

На шахматной Олимпиаде 2016 года Тань показала лучший результат в команде (семь побед, четыре ничьи и ни одного поражения) на 4-й доске.

Призовой фонд тегеранского чемпионата мира составлял $470 тысяч, Чжуньи получит $60 тысяч. Дальше китаянке предстоит защищать свое звание в матче против соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь — победительницы серии Гран-при. Предположительно этот чемпионский матч 2018 года пройдет в Ханты-Мансийске.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) последние 20 лет определяет чемпионок мира как по матчевой, так и по нокаут-системе.