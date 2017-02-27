В Далласе прошел аукцион Platinum Night, во время которого в качестве главных лотов выступили награды легендарной советской гимнастки, четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут.

Проживающая в США с 1991 года Корбут выручила от продажи своих олимпийских медалей 230 тысяч долларов. С учетом 20-процентной комиссии аукционного дома Корбут получит чистыми 183,3 тысячи долларов.

Командное золото, завоеванное спортсменкой на Играх-1972, ушло за $66 тысяч, золотая медаль этих же Игр в вольных упражнениях продана за $52,8 тысячи, серебро в упражнении на брусьях ушло за $24,6 тысячи. Командное золото Игр-1976 в Монреале стоило $57,6 тысячи, серебро в упражнении на бревне — $24,6 тысячи. При этом 61-летняя Корбут не стала выставлять на продажу последнее свое олимпийское золото с Игр-1972, завоеванное в упражнении на бревне.

Также были проданы гимнастический купальник Корбут, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году (3 тысячи долларов), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов).

Невыкупленными остаются еще 26 лотов спортсменки, в числе которых — значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке в 1970 году, две золотых и четыре серебряных медали ЧМ-1974, две статуэтки Зала славы гимнастики, тренировочный костюм с Олимпиады-1976, приз лучшей спортсменки 1972 года по версии британского телеканала ВВС, а также первый американский паспорт Корбут, полученный в 2000 году, и др.