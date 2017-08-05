В феврале этого года Усэйн Болт объявил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним в карьере. Причем в Лондоне он бежит только две дистанции — стометровку и эстафету 4х100 м (и не участвует в 200-метровке).

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Кроме того, ямаец владеет рекордами мира как на 100 метров (9,58 сек), так и на 200 метров (19,19 сек).

Накануне в предварительном забеге Болт пробежал стометровку за 10,07 секунды — худший результат среди всех победителей забегов. Сегодня, в третьем полуфинале ямаец финишировал вторым (9,98 сек), второй раз в сезоне разменяв 10 секунд и сотую секунды уступив 21-летнему американцу Кристиану Коулмену. А Гэтлин в своем полуфинале был вторым со временем 10,09 сек.

Мировой рекорд Болта (9,58 сек) держится с 2009 года. С тех пор титулованный ямайский спринтер побеждал на всех самых важных стартах, но с каждым годом его результаты был все хуже. Хотя и этого хватало для золотых медалей — в 2012-м на Олимпиаде в Лондоне (9,63 сек), в 2013-м на ЧМ в Москве (9,77), в 2015-м на ЧМ в Пекине (9,79) и в 2016-м на Олимпиаде в Рио (9,81).

В финале Болт бежал по четвертой дорожке, Коулмэн — по пятой, а Гэтлин — по восьмой. Лучше всех старт взял Коулмэн. Он лидировал большую часть дистанции, но на финише его накатили двое. И если Болту не хватило сотой секунды, чтобы опередить Коулмэна, то Гэтлин опередил всех — 9,92 секунды!

Для ямайского бегуна это стало первым поражением в финальном забеге на стометровке в карьере. Болт выигрывал 100-метровку на всех крупнейших соревнованиях с 2009 по 2016 год. Исключением был чемпионат мира 2011 года, когда он был дисквалифицирован в финале из-за фальстарта.

Единственный раз до сегодняшнего дня, когда Болт в личном старте не выигрывал финал, был забег на 200 метров на ЧМ-2007. Тогда ямаец стал вторым, уступив американку Тайсону Гэю.

А 35-летний Гэтлин второй раз в карьере стал чемпионом мира (впервые — в 2005-м). Также в активе американца есть олимпийское золото Афин-2004. Но только в Лондоне он впервые в карьере опередил Болта в главном старте сезона.

Мужчины. 100 метров

1. Джастин Гэтлин (США) — 9,92 сек

2. Кристиан Коулмэн (США) — 9,94

3. Усэйн Болт (Ямайка) — 9,95