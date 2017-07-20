В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта венгерская полиция заставила снять нескольких представителей российской делегации, в том числе и тренеров, майки с использованием советской символики.

На майках представителей российской делегации была изображена пятиконечная красная звезда и написано "СССР", сообщает РИА "Новости".

О запрете россиянам рассказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на арену. Полицейские пояснили, что в Венгрии запрещена советская символика.

Представители российской делегации пытались возразить, что тогда на арену соревнований нельзя проносить и флаги таких стран, как КНДР, США или Китай (на них тоже есть звезды), но служба безопасности не изменила своего решения.

Сотрудник службы безопасности арены принес свои извинения, но предупредил, что "нарушителям" может грозить штраф, лишение аккредитации на соревнования и даже высылка из страны.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 30 июля. Медали разыгрываются в синхронном плавании, прыжках в воду, водном поло, плавании и плавании на открытой воде. От Латвии выступают 6 участников: пловцы Кристина Штейна, Габриэла Никитина, Дана Колидзея, Увис Калныньш, Гиртс Фелдбергс и Даниил Бобров.