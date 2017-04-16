Инцидент произошел в районе города Горонглаб Мукачевского района. "Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", — говорится в сообщении.
В итоге мужчину передали сотрудникам пограничной полиции Венгрии.
23 июля прошлого года Reuters сообщал о жителях Канады, которые случайно незаконно пересекли границу с США во время игры в Pokemon Go. Их обнаружили сотрудники американского пограничного патруля.