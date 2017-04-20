Сегодня в столице Ямайки Кингстоне трагически погиб серебряный призер Олимпийских игр 2008 года прыгун в высоту Джермейн Мэйсон, сообщает The Gleaner.

Авария произошла рано утром 20 апреля, когда Мэйсон ехал на мотоцикле в Кингстон, не справился с управлением и разбился. Джермейну было 34 года.

Помимо атлета в аварии никто участвовал. Сразу после происшествия на место трагедии приехали известные ямайские спортсмены, многократные олимпийские чемпионы Усэйн Болт и Майкл Фрэйтер.

Мэйсон родился на Ямайке, специализировался на прыжках в высоту, а с 2006 года выступал за сборную Великобритании. На Играх-2008 в Пекине он добился своего лучшего результата, когда повторил личный рекорд (2,34 м) и завоевал олимпийское серебро, уступив только россиянину Андрею Сильнову.