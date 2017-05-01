В составе команды Суоми попали 11 игроков из клубов КХЛ, еще семеро представляют команды НХЛ. Финны, ставшие на последнем ЧМ-2016 в Москве серебряными призерами, в этот раз будут играть групповой этап в Париже, где их соперниками станут команды Канады, Беларуси, Норвегии, Швейцарии, Франции, Чехии и Словении.
Состав сборной Финляндии на ЧМ-2017
вратари — Йонас Корписало ("Коламбус Блю Джекетс"), Йони Ортио ("Шеллефтео"), Харри Сятери ("Витязь");
защитники — Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва), Юлиус Хонка ("Даллас Старз"), Топи Яакола ("Йокерит") Йоонас Ярвинен ("Куньлунь"), Лассе Кукконен ("Кярпят"), Вилле Лаюнен ("Йокерит"), Атте Охтамаа ("Ак Барс"), Микко Лехтонен (ХВ-71);
нападающие — Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен ("Витязь"), Себастьян Ахо ("Каролина Харрикейнз"), Валттери Филиппула ("Филадельфия Флайерз"), Маркус Хянникяйнен ("Коламбус Блю Джекетс"), Йоонас Кемппайнен ("Сибирь"), Яни Лаюнен ("Таппара"), Оскар Осала ("Металлург" Магнитогорск), Антти Пильстрем ("Йокерит"), Ессе Пульюярви ("Эдмонтон Ойлерз"), Мика Пюеряля ("Кярпят"), Микко Рантанен ("Колорадо Эвеланш"), Томи Саллинен ("Куньлунь"), Вели-Мати Савиняйнен ("Таппара").