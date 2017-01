Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. За это время, занимающая в мировом рейтинге 26 место Касаткина, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и оформила пять брейков. 28-летняя Кербер не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.

19 year old @DKasatkina knocks out World No.1 Angelique Kerber 7-6(5), 6-2 for a spot in @SydneyTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/RmnpIQSfO2

"Трудно описать эмоции — я обыграла первую ракетку мира, а такое происходит не каждый день. Это мой второй турнир сезона, и мне сразу выпало играть с лучшей теннисисткой мира. Думаю, этот невероятный результат придаст мне немного уверенности!", — отметила сразу после матча Касаткина.

"You don't beat World No.1 every day…I definitely have some confidence now!" -@DKasatkina #SydneyTennis pic.twitter.com/jEIBtNWHB8