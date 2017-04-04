Основное время матча завершилось вничью — 4:4, в овертайме команды решить исход встречи не смогли, а затем пробили по шесть неудачных буллитов. Седьмую попытку у "Детройта" вышел исполнять российский дебютант Евгений Свечников. Эта игра стала для 20-летнего хоккеиста первой в НХЛ и сразу получилась такой памятной, поскольку только ему удалось реализовать буллит, переиграв опытнейшего Крэйга Андерсона, а заодно и принесли "Красным крыльям" победу — 5:4.

В дебютном матче в сильнейшей хоккейной лиге мира Свечников отыграл 13 минут 10 секунд и отметился еще силовым приемом.