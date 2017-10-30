Порзиньгис оформил второй в этом сезоне "дабл-дабл", записав в свой актив 32 очка и 12 подборов. Самым результативным игроком в составе победителей стал Тим Хардуэй, на счету которого 34 очка. У хозяев площадки больше всех набрал Кевин Лав — 22 очка. Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" из 16 очков и 10 подборов.

"Кливленд" потерпел третье поражение подряд. "Нью-Йорк" выиграл второй матч кряду. "Никс" занимают 11-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда Порзиньгиса проведет 31 октября — в гости к "Нью-Йорку" пожалует "Денвер".

Действующий чемпион лиги "Голден Стейт" на своей площадке уступил "Детройту" — 107:115. Клэй Томпсон набрал 29 очков, Кевин Дюрант — 28, а Стивен Карри — 27, но это не спасло "воинов" от третьего поражения в сезоне. Отметим, что по ходу встречи преимущество "Уорриорз" достигало 14 очков.

Результаты других матчей дня: "Атланта" — "Милуоки" 106:117, "Бруклин" — "Денвер" 111:124, "Шарлотт" — "Орландо" 120:113, "Сакраменто" — "Вашингтон" 83:110, "Индиана" — "Сан-Антонио" 97:94. Давис Бертанс за три минуты игрового времени успел отметиться перехватом и неточным броском из-за дуги.