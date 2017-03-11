В 19-м туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА разгромил "Томь" (4:0), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев побил рекорд бывшего голкипера "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина по числу матчей без пропущенных мячей в чемпионатах СССР/России.

Акинфеев провел 161-й "сухой" матч национального первенства. По этому показателю он обошел великого советского вратаря Льва Яшина (160 матчей на "ноль" в чемпионатах СССР с 1950 по 1971 годы).

3 декабря прошлого года Акинфеев стал автором другого рекорда — по количеству проведенных за карьеру матчей без пропущенных голов за карьеру. Против "Урала" он записал на свой счет 253-й "сухой" матч и обогнал бывшего вратаря "Спартака" Рината Дасаева (252 игры без пропущенных голов за всю карьеру).

Для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко победа над "Томью" стала первой официальной в новом клубе: в декабре белрусский тренер принял армейцев после отставки Леонида Слуцкого.

19-й тур

ЦСКА — Томь 4:0 (3:0)

Голы: Витиньо 1, Дзагоев 19, Ионов 44, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Головин (Миланов, 68), Натхо, Дзагоев, Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).

Уфа — Крылья Советов 1:0 (1:0)

Гол: Пауревич 6.

Рубин — Оренбург 0:0

Арсенал Тула — Урал 2:0 (1:0)

Голы: Расич 19 (пен), 62.