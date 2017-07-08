Пара официально зарегистрировала брак в конце августа 2016 года, до этого выступающий в НХЛ за "Вашингтон" Овечкин и модель и актриса Шубская встречались около двух лет.

Отношения 31-летнего Овечкина и 23-летней Шубской начались в марте 2015-го года. До этого хоккеист встречался с теннисисткой Марией Кириленко. О новой возлюбленной Овечкина общественности стало известно после того, как он опубликовал в Instagram совместный снимок с девушкой, подписав: "Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой".

Овечкин и Шубская объявили о помолвке 11 сентября 2015 года. В августе прошлого года пара расписалась в ЗАГСе, а позже хоккеист выложил в Instagram фото с обручальными кольцами и подписью "Это счастье". В этом году Александр и Анастасия решили провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Ведущими торжества были Александр Ревва и Николай Басков. На свадьбе также были эстрадный скрипач и композитор Эдгар Акопян, Яна Рудковская, Александр Розенбаум, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, хоккеисты Илья Ковальчук и Владимир Тарасенко, менеджер СКА Роман Ротенберг, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок с супругой Илоной, популярный российский исполнитель T-killah и другие. По телефону поздравил пару лично президент России Владимир Путин.

Анастасия Шубская дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского (второй супруг актрисы). Родилась в 1993 году в Швейцарии, в 2005 году дебютировала в главной роли в фильме "Ка-де-бо". В 2009 году девушка поступила на продюсерский факультет ВГИКа, в том же году снялась в сериале "Женщина желает знать…" вместе со своей матерью Верой Глаголевой. В 2015 году Анастасия Шубская решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и сделала профессиональную фотосессию в Калифорнии.

Угадайте кто невеста?👰🏼👰🏼👰🏼

A post shared by Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) on Jul 8, 2017 at 3:36am PDT

Ведущие на #свадьбаалександровечкин #николайбасков и #александррева

A post shared by Илья Васенин (@ilyavasenin) on Jul 8, 2017 at 9:12am PDT

Поет #александррева

A post shared by Илья Васенин (@ilyavasenin) on Jul 8, 2017 at 10:45am PDT

Иосиф Давидович ❤❤❤

A post shared by Iveta Rogova (@vetkamusic) on Jul 8, 2017 at 7:43am PDT

Most beautiful couple and the wedding in the world 🌎 Alex @aleksandrovechkinofficial and Nastya @nastyashubskaya ❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 7:59am PDT

Best wedding ever… Best couple ever… #ovi #Настя #Саша #Овечкины #свадьба #wedding

A post shared by Кирилл Маслиев (@g8g7) on Jul 8, 2017 at 7:02am PDT

Самые красивые 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓самые счастливые 💕💕💕💕💕💕💕💕самые влюбленные 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Настя, Саша, дорогие мои, будьте счастливы каждый день вашей новой жизни, как в этот волшебный день! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷в Италии говорят 'Мокрая невеста _ счастливая невеста' ! Пусть так все и будет! Best wedding ever ! 💕💕💕💕💕💕💕 Anastasia and Alexander ! 💓💓💓💓💓💓💓💓 be happy all your life together ! Ever an ever again! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 love you much ! #moscowneversleeps #wedding @aleksandrovechkinofficial #ovechkin #овечкины #свадьба

A post shared by Катя Мцитуридзе (@katya_mtsitouridze) on Jul 8, 2017 at 7:10am PDT

Спасибо нашим организаторам @svadberry и всей съемочной команде @partyvision_wedding за наше особенное предсвадебное видео и за то, что с первого дня общения слушали нас и умели услышать, чего именно мы хотим. Отдельно хотим поблагодарить @anna_gorod и @alexandra_partyvision за организацию съемок нашей красивейшей love story. 😍❤ #svadberry #partyvisionwedding #горкигород #сочиказино #gorkigorod Organisator, wedding planer and wedding style: @svadberry Producer: @anna_gorod Video: @partyvision_wedding @alexandra_partyvision Photo: @flamingo_spb MUAH: @logina_anna Look: @weddingbymercury Locations: @rixossochi @marriottsochi

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Jun 17, 2017 at 11:48am PDT

Отсняли красоту с моими ❤ @irina_mitroshkina и @anna_gorod

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Jun 5, 2017 at 7:51am PDT

#backstage @tatler_russia #tatler

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Feb 17, 2017 at 10:48am PST

Мы благодарим всех и каждого кто не оставался равнодушным и помогал нам собирать нужную сумму! Спасибо всем кто распространял информацию, за ваши репосты!Спасибо за денежные переводы! Спасибо всем кто участвовал в аукционе, победитель пожелал оставаться анонимным, заплатив 103500р ! С вашей помощью нам удалось собрать необходимую сумму для проведения операции!Хочу сказать отдельное спасибо моей подруге @anfikanfik и ее маме Ирине которые ведут малышку, помогают оформить все необходимые документы, собирают деньги! Вчера маленькой Прасковье и ее родителям поставили визы, для полета в Данию, где будет проходить операция! Еще раз, огромное всем спасибо!!!С Новым годом и наступающим Рождеством!🙏🏼

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Jan 5, 2017 at 10:39am PST

Поздравляем всех с Новым годом!☺️Будьте счастливы🙏🏼🎉❤️

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Dec 31, 2016 at 6:07pm PST

#capscasinonight

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Nov 29, 2016 at 7:25pm PST

😹❤❤❤ @aleksandrovechkinofficial

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on May 19, 2017 at 12:13pm PDT

#nhl100 все здесь!

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Jan 27, 2017 at 5:23pm PST

Моя родная !очень тебя люблю!❤️

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Dec 13, 2016 at 8:07pm PST