Конфликт случился в концовке третьей четверти матча при счете 36:23 в пользу "Юты". Баскетболистка "Невады" задела плечом соперницу, та в ответ толкнула и понеслась. В драку сразу вступили запасные игроки обеих команд, прискакала "разбираться" на одной ноге даже травмированная баскетболистка "Невады" (см.видео).



A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n— Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) January 8, 2017