СКА впервые в сезоне проиграл два матча подряд ("Ак Барсу" и "Локомотиву") перед Новым годом. В Минск подопечные Олега Знарка и Харийса Витолиньша прибыли с намерением прервать это недоразумение, но к 34-й минуте проигрывали 0:5! Две шайбы в ворота Микко Коскинена забросил новичок динамовцев Фредрик Петерссон, перебравшийся к "зубрам" из нижегородского "Торпедо" Петериса Скудры.

Только после этого СКА ожил и до окончания второй 20-минутки Илья Ковальчук размочил Бена Скривенса. В начале заключительной трети матча Павел Дацюк сократил разрыв до "-3", а в середине периода с интервалом в три с половиной минуты Евгений Дадонов и Егор Яковлев сократили отставание до минимума — 4:5.

Спасти матч армейцам все-таки не удалось, но по словам наставника минчан Крэйга Вудкрофта, если бы игра продолжалась еще минут пять, то, скорее всего, ее итог стал прямо противоположным.

Добавим, что в третий раз за сезон "Минск-Арена" собрала аншлаг на матчах КХЛ — 15 086 зрителей.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Динамо Минск — СКА Санкт-Петербург 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)

1:0 — Петтерссон (Клинкхаммер) — 05:24 (5x5)

2:0 — Палушай (Китаров, Граборенко) — 21:56 (5x5)

3:0 — Петтерссон (Палушай) — 25:36 (5x4)

4:0 — Степанов — 32:26 (5x5)

5:0 — Дрозд (Кулаков) — 33:32 (5x5)

5:1 — Ковальчук (Дадонов, Шипачев) — 38:35 (5x4)

5:2 — Дацюк (Рукавишников) — 43:04 (5x5)

5:3 — Дадонов (Шипачев) — 49:32 (5x5)

5:4 — Яковлев (Херсли, Шипачев) — 53:00 (5x5)

Броски: 25 — 45

Вратари: Скривенс — Коскинен

Штраф: 16 — 22.

