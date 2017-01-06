"Атлетик" из Бильбао забил дома два быстрых гола в середине первого тайма (отличились Адурис и Иньяки Уильямс), после чего пытался сохранить добытый перевес. Правда, уже вскоре после перерыва Лионель Месси со штрафного один мяч отыграл. Казалось, что вот-вот оборона команды басков рухнет под напором лидеров "Барсы". Более того, к 80-й минуте "Атлетик" остался вдевятером из-за удалений Рауля Гарсии и Итурраспе, но все-таки сумел выстоять до финального свистка — 2:1.
Кубок Испании-2017. 1/8 финала (первые матчи):
Атлетик — Барселона 2:1 (2:0)
Голы: Адурис (25), Иньяки Уильямс (28) — Месси (52)
Атлетик: Ирайсос, Лапорт, Эчейта, Баленсиага, Саборит (Муниаин, 68), Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Элустондо, 84), Итурраспе, Боведа, Адурис (Эрасо, 78).
Барселона: тер Стеген, Умтити (Пако Алькасер, 88), Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич (Андре Гомеш, 71), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения: Адурис (40), Умтити (40), Иньеста (45), Альба (45), Бускетс (45), Итурраспе (53), Рауль Гарсия (55).
Удаления: Рауль Гарсия (74), Итурраспе (80).
Алькоркон — Кордоба 0:0
Реал Сосьедад — Вильярреал 3:1 (2:0)
Голы: Виллиан Жозе (17), Вела (33), Ойарсабаль (72) — Тригерос (77)
Реал С: Рульи, Сальдуа, Гонсалес, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Ойарсабаль, Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хуанми, 76).
Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Мусаккьо, Родри Эрнандес, Дос Сантос (Кастильехо, 76), Сориано, Тригерос, Сансоне, Пато (Борре, 82).
Реал Мадрид — Севилья 3:0 (3:0)
Голы: Хамес (11, 44-пен.), Варан (29)
Реал М: Касилья, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Хамес (Данило, 79), Модрич, Асенсио (Иско, 67), Мората (Диас, 83).
Севилья: Рико, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Рами, Корреа (Бен-Йеддер, 82), Витоло, Гансо (Сарабия, 46), Иборра (Краневиттер, 59), Насри, Нзонзи.
Осасуна — Эйбар 0:3 (0:1)
Голы: Нано (28), Бебе (75), Гонсалес (90)
Валенсия — Сельта 1:4 (0:3)
Голы: Парехо (58-пен.) — Аспас (3-пен.), Хави Хименес (14-авт.), Васс (19), Гвидетти (75)
Депортиво — Алавес 2:2 (0:2)
Голы: Гама (73), Хоселу (90+3) — Сантос (3), Мендес (45+2-пен.)
Лас-Пальмас — Атлетико 0:2 (0:1)
Голы: Коке (23), Гризманн (51)
Атлетико: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Сауль, Габи (Гайтан, 75), Гризманн, Коке, Врсалько, Гамейро (Хименес, 64).