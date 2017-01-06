ВИДЕО: "Атлетик" вдевятером обыграли "Барселону" в Кубке Испании

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В Кубке Испании по футболу прошли первые матчи 1/8 финала. Если мадридский "Реал" в отсутствии своих лидеров без проблем справился с "Севильей" (3:0), то "Барселона" в боевом составе проиграла оставшемуся под конец матча вдевятером "Атлетику".