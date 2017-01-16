В воскресных матчах 18-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось долгожданное многими болельщиками событие: мадридский "Реал" проиграл. Впервые в сезоне и за 40 последних матчей.

"Реал" гостил у ближайшего потенциального преследователя "Севильи" и к середине второго тайма "сливочным" удалось выйти вперед, когда за фол на Карвахале в ворота хозяев поля был назначен 11-метровый, четко реализованный Криштиану Роналду.

"Севилья" не опустила рук и пыталась до последнего отыграться. На 85-й минуте ей это удалось, когда после навеса со штрафного с левого фланга Сарабии мяч головой в свои ворота переправил капитан "Реала" Серхио Рамос. Столько раз он был спасителем команды в последних матчах, забивая важнейшие голы в чужие ворота, а теперь "отличился" автоголом.

Хозяева поля почувствовали, что могут больше и на первой добавленной минуте отличный удар получился у вышедшего на замену черногорца Стефана Йоветича. Отчаянный прыжок Наваса "Реал" не спас, время неумолимо завершалось и "Севилья" отпраздновала победу — 2:1.

Последний раз команда Зинедина Зидана проигрывала в апреле прошлого года, когда уступила немецкому "Вольфсбургу" в Лиге чемпионов (1:2). С тех пор "Реал" не знал поражений на протяжении 40 матчей в различных турнирах. Теперь "Севилья" сократила в национальном чемпионате отставание от "Королевского клуба" до одного очка, но у "Реала" имеется еще игра в запасе.

Чемпионат Испании (18-й тур):

Валенсия — Эспаньол 2:1 (1:0)

Голы: Монтойя (17), Санти Мина (73) — Лопес Сильва (85)

Сельта — Алавес 1:0 (0:0)

Гол: Радоя (89)

Удаление: Феддаль (А, 46).

Спортинг Хихон — Эйбар 2:3 (1:3)

Голы: Кармона (9), Касес (58) — Гонсалес (4-пен.), Леон (21), Луна (23)

Гранада — Осасуна 1:1 (0:1)

Голы: Кравец (69) — Риера (12)

Удаления: Агбо (Г, 73), Понсе (Г, 90+5).

Севилья — Реал Мадрид 2:1 (0:0)

Голы: Рамос (85-авт.), Йоветич (90+1) — Роналду (67-пен.)

Севилья: Рико, Мариано, Пареха, Рами, Эскудеро, Иборра (Сарабия, 77), Нзонзи, Васкес (Йоветич, 68), Насри, Витоло, Бен-Йеддер (Вьетто, 90).

Реал М: Навас, Варан, Рамос, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 75), Марсело, Бензема, Роналду.

Предупреждения: Иборра (31), Эскудеро (67), Насри (81), Марсело (84).



1 Реал М 17 40

2 Севилья 18 39

3 Барселона 18 38

4 Атлетико М 18 34

5 Вильярреал 18 31

6 Реал Сосьедад 17 29

7 Атлетик Б 18 28

8 Сельта 18 27

9 Эйбар 18 26

10 Лас-Пальмас 18 24

11 Эспаньол 18 23

12 Алавес 18 22

13 Малага 17 21

14 Бетис 18 21

15 Депортиво 18 18

16 Леганес 18 17

17 Валенсия 17 16

18 Спортинг Х 18 12

19 Гранада 18 10

20 Осасуна 18 9

Бомбардиры: Месси, Суарес (оба — Барселона) — по 14, Роналду (Реал) — 12…