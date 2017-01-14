"Барса" на "Камп Ноу" отгрузила гостям пять безответных мячей, один из которых на счету Лионеля Месси. Этим голом аргентинский форвард повторил рекорд легендарного игрока "Реала" Рауля Гонсалеса. Островитяне стали 35-й командой высшего дивизиона Испании, в воротах которой удалось расписаться Месси. Аналогичное достижение принадлежит и Раулю, который выступал за "сливочных" с 1994 по 2010 год.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Всего он провел за клуб 556 матчей, в которых отметился 482 забитыми мячами и 221 результативной передачей.

Чемпионат Испании (18-й тур):

Леганес — Атлетик 0:0

Атлетико — Бетис 1:0 (1:0)

Гол: Гайтан (8)

Атлетико: Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан (Феррейра Карраско, 63), Коке, Гризманн (Хименес, 90), Торрес (Гамейро, 70).

Барселона — Лас-Пальмас 5:0 (1:0)

Голы: Суарес (14, 57), Месси (52), Туран (59), Алеиш Видаль (80)

Барселона: тер Стеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс (Матье, 73), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68).

Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливая, 74), Гомес (Гарсия, 62), Домингес, Меса.

Предупреждения: Меса (2), Рафинья (25), Маскерано (29), Андре Гомеш (32), Элдер Лопеш (41), Боатенг (55), Ливая (77).



1 Реал Мадрид 16 40

2 Барселона 18 38

3 Севилья 17 36

4 Атлетико М 18 34

5 Вильярреал 17 30

6 Реал Сосьедад 17 29

7 Атлетик Б 18 28

8 Лас-Пальмас 18 24

9 Сельта 17 24

10 Эйбар 17 23

11 Эспаньол 17 23

12 Алавес 17 22

13 Малага 17 21

14 Бетис 18 21

15 Депортиво 17 17

16 Леганес 18 17

17 Валенсия 16 13

18 Спортинг Хихон 17 12

19 Гранада 17 9

20 Осасуна 17 8