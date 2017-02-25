Вчера в матче Единой баскетбольной лиги ВТБ форвард краснодарского "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф забросил подмосковным "Химкам" мяч броском от своего кольца.

Баззер-битер в исполнении австралийского форварда "Локомотива" чуть ли не из своей трехсекундной зоны одновременно с сиреной об окончании первой четверти стал настоящей неожиданностью. Брокхофф совершил подбор после неточного штрафного броска игрока "Химок" Джейкоба Паллена и отправил снаряд в корзину соперника броском через всю площадку.

Хотя этот бросок и принес краснодарскому клубу солидное преимущество (28:18), весь перевес хозяев площадки растаял еще до большого перерыва. В заключительной четверти "Локомотив" настиг было соперника, однако концовка матча все равно осталась за "Химками" — 84:89.