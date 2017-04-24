В чемпионате Испании прошли матчи 33 тура и центральным, безусловно, стало Эль-класико на "Сантьяго Бернабеу, где мадридский "Реал" принимал "Барселону".

Матч оправдал ожидания болельщиков. Поначалу лучше выглядел "Реал", открывший в итоге счет со стандарта на 28-й минуте, когда после попадания в штангу Серхио Рамоса мяч добил в сетку Карлос Каземиро. Однако прошло всего пять минут как лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси играючи разобрался на входе в штрафную с обороной "Реала" и восстановил равновесие — 1:1.

Уже в добавленное арбитром время Лионель мог отличиться еще раз, но немного запоздал к навесу с углового. Стоит отметить, что с середины тайма аргентинец играл с салфеткой во рту из-за кровотечения. Так что можем представить, как он неуютно себя чувствовал, однако это не помешало ему стать настоящим героем "класико".

Сразу после перерыва отличный момент у "Реала" упустил Бензема, хотя и голкиперу "Барсы" тер Стегену стоит отдать должное. Впрочем, очень скоро уже Карлосу Навасу пришлось демонстрировать мастерство после ударов Алькасара и Пике.

Мячом больше продолжала владеть "Барселона", которую в отличие от "Реала" ничья никак не устраивала. В середине тайма "галактикос" подловили соперника и Асенсио с Роналду убежали в контратаку. Криштиану замыкал передачу, перед ним были пустые ворота, но мяч был отдан чуть назад и удар получился выше цели. А спустя полторы минуты уже Суарес корил себя, что не сумел переиграть в ближнем бою Наваса.

После этого Зидан и Энрике произвели по замене. Первый убрал забившего, но игравшего на грани второй желтой Каземиро, второй — неубедительно выглядевшего впереди Алькасеро.

Через три минуты позиционная атака "Барселоны" увенчалась успехом, когда Ивану Ракитичу удался отличный удар левой из-за пределов штрафной в дальний угол — 1:2.

Спустя еще три минуты "Реал" остался вдесятером. "Галактикос" атаковали, потеряли мяч и намечался контрвыпад с участием Месси, которого как косой срубил Серхио Рамос. Точнее, почти срубил, если бы аргентинец вовремя не подпрыгнул, увидев боковым зрением, как двумя ногами вперед летит капитан "Реала". Справедливое решение арбитра, хотя болельщики "Реала", наверное, с этим не согласятся.

Вскоре мог забивать Пике, оказавшийся каким-то образом на острие атаки — "Реал" спас вовремя сокративший угол обстрела Навас. "Барселона" контролировала события, играла в большинстве и Зидан решил, что надо бросать в бой Хамеса Родригеса. Колумбийцу понадобилось всего три минуты, чтобы оправдать доверие тренера: он замыкает прострел на ближнюю штангу от Марсело и сравнивает счет — 2:2.

"Барселоне" снова надо идти вперед, а "Реал" пытался прессинговать и поймать соперника на контратаке. И вроде все у воодушевленных голом в меньшинстве хозяев поля получалось, если бы не Месси. Впрочем, вся атака гостей получилась на загляденье, ну и удар в касание на второй добавленной арбитром минуте лидера "Барсы" тоже оказался безупречен — 2:3!

Этой победой "Барселона" сумела догнать по очкам "Реал" и выйти на первое место. Правда, у "Королевского клуба" еще остается игра в запасе, но настроение перед полуфиналом Лиги чемпионов с "Атлетико" каталонцы команде Зидана подпортили изрядно. И еще неизвестно хватит ли сил у "Реала" на концовку сезона, поскольку "Барселона" свободна от игр в ЛЧ и теперь сосредоточена исключительно на чемпионате.

Чемпионат Испании-2016/17 (33-й тур):

Малага — Валенсия 2:0 (2:0)

Голы: Ресио (36), Сандро Рамирес (40)

Вильярреал — Леганес 2:1 (0:0)

Голы: Бакамбу (68), Бакамбу (90+2) — Герреро (90)

Осасуна — Спортинг Хихон 2:2 (1:0)

Голы: Хорхе Мере (19-авт.), Кодро (72) — Канелья (79), Кастро (81)

Эспаньол — Атлетико 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн (73)

Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Парти, 46), Гризманн.

Реал Сосьедад — Депортиво 1:0 (1:0)

Гол: Виллиан Жозе (28)

РС: Рульи, Сальдуа, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Каналес, 73), Виллиан Жозе (Хуанми, 65), Ойарсабаль (Гранеро, 90).

Сельта — Бетис 0:1 (0:0)

Гол: Брашанац (54)

Лас-Пальмас — Алавес 1:1 (1:0)

Голы: Боатенг (44) — Ибаи Гомес (61)

Удаление: Ливая (Л-П, 86).

Севилья — Гранада 2:0 (1:0)

Голы: Гансо (4, 46)

Севилья: Рико, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Сарабия, Гансо (Васкес, 81), Корреа, Йоветич (Бен-Йеддер, 81).

Реал Мадрид — Барселона 2:3 (1:1)

Голы: Каземиро (28), Хамес Родригес (85) — Месси (33, 90+2), Ракитич (73)

Реал М: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос, Модрич, Каземиро (Ковачич, 70), Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес Родригес, 82), Роналду.

Барселона: тер Стеген, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Пако Алькасер (Андре Гомеш, 70), Суарес, Месси.

Предупреждения: Каземиро (12), Умтити (39), Ковачич (81), Месси (90+3).

Удаление: Рамос (77).



1 Барселона 33 75

2 Реал М 32 75

3 Атлетико М 33 68

4 Севилья 33 65

5 Вильярреал 33 57

6 Реал Сосьедад 33 55

7 Атлетик Б 32 53

8 Эйбар 32 50

9 Эспаньол 33 49

10 Сельта 32 44

11 Алавес 33 44

12 Валенсия 33 40

13 Лас-Пальмас 33 39

14 Бетис 33 37

15 Малага 33 36

16 Депортиво 33 31

17 Леганес 33 27

18 Спортинг 33 23

19 Гранада 33 20

20 Осасуна 33 18

Бомбардиры: Месси — 31, Суарес (оба — Барселона) — 24, Роналду (Реал М) — 19…