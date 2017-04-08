ВИДЕО: Бразилец Коутиньо из "Ливерпуля" стал рекордсменом премьер-лиги

Foto: AFP/Scanpix В 32-м туре чемпионата Англии по футболу полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо забил гол в ворота "Сток Сити" (2:1) и стал рекордсменом: в активе 24-летнего футболиста теперь 30 голов за карьеру в АПЛ. Это рекордный показатель среди игроков, выступавших за сборную Бразилию. "Ливерпуль" идет третьим, но и другие претенденты на высокие места взяли по 3 очка. Лидер перверства "Челси" победил в Борнмуте (3:1), а "Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" (4:0) — между двумя лондонскими клубами сохранился разрыв в 7 пунктов. Замыкающий четверку "Манчестер Сити" был сильнее "Халла" (3:1) 32-й тур Борнмут — Челси 1:3 (1:2) Голы: Кинг 42 — Смит 17 (автогол), Азар 20, Алонсо 68. Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста. Тоттенхэм — Уотфорд 4:0 (3:0) Голы: Алли 33, Дайер 39, Сон Хын Мин 44, 54. Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Дайер, Дембеле (Сиссоко, 75), Алли, Эриксен, Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88). Сток Сити — Ливерпуль 1:2 (1:0) Голы: Уолтерс 44 — Коутиньо 70, Фирмино 72. Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Александер-Арнолд (Коутиньо, 46), Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68). Мидлсбро — Бернли 0:0 Манчестер Сити — Халл 3:1 (1:0) Голы: Аль-Мухаммади 31 (автогол), Агуэро 48, Делф 64 — Раноккия 85. Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Навас, Туре (Фернандо, 74), Делф, Сильва (Ихеаначо, 73), Стерлинг, Сане (Нолито, 66), Агуэро. Вест Бромвич — Саутгемптон 0:1 (0:1) Гол: Класи 25. Вест Хэм — Суонси 1:0 (1:0) Гол: Куяте 44. После 32-го тура 1 Челси 31 24 3 4 65-25 75

2 Тоттенхэм 31 20 8 3 64-22 68

3 Ливерпуль 32 18 9 5 68-40 63

4 Манчестер Сити 31 18 7 6 60-35 61

5 Арсенал 29 16 6 7 61-36 54

6 Манчестер Юнайтед 29 14 12 3 43-24 54

7 Эвертон 31 14 9 8 53-34 51… БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон) — 21, Кейн (Тоттенхэм) — 19, Санчес (Арсенал) — 18…

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