"Ливерпуль" идет третьим, но и другие претенденты на высокие места взяли по 3 очка. Лидер перверства "Челси" победил в Борнмуте (3:1), а "Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" (4:0) — между двумя лондонскими клубами сохранился разрыв в 7 пунктов. Замыкающий четверку "Манчестер Сити" был сильнее "Халла" (3:1)
32-й тур
Борнмут — Челси 1:3 (1:2)
Голы: Кинг 42 — Смит 17 (автогол), Азар 20, Алонсо 68.
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста.
Тоттенхэм — Уотфорд 4:0 (3:0)
Голы: Алли 33, Дайер 39, Сон Хын Мин 44, 54.
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Дайер, Дембеле (Сиссоко, 75), Алли, Эриксен, Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88).
Сток Сити — Ливерпуль 1:2 (1:0)
Голы: Уолтерс 44 — Коутиньо 70, Фирмино 72.
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Александер-Арнолд (Коутиньо, 46), Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68).
Мидлсбро — Бернли 0:0
Манчестер Сити — Халл 3:1 (1:0)
Голы: Аль-Мухаммади 31 (автогол), Агуэро 48, Делф 64 — Раноккия 85.
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Навас, Туре (Фернандо, 74), Делф, Сильва (Ихеаначо, 73), Стерлинг, Сане (Нолито, 66), Агуэро.
Вест Бромвич — Саутгемптон 0:1 (0:1)
Гол: Класи 25.
Вест Хэм — Суонси 1:0 (1:0)
Гол: Куяте 44.
После 32-го тура
1 Челси 31 24 3 4 65-25 75
2 Тоттенхэм 31 20 8 3 64-22 68
3 Ливерпуль 32 18 9 5 68-40 63
4 Манчестер Сити 31 18 7 6 60-35 61
5 Арсенал 29 16 6 7 61-36 54
6 Манчестер Юнайтед 29 14 12 3 43-24 54
7 Эвертон 31 14 9 8 53-34 51…
БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон) — 21, Кейн (Тоттенхэм) — 19, Санчес (Арсенал) — 18…