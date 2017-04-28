В этом поединке "Анжи" сразу завладел преимуществом, а гол забила "Томь". На 25-й минуте ударом головой отличился Александр Соболева, правда, уже спустя четыре минуты хозяева поля получили право на 11-метровый, реализованный Арсеном Хубуловым.

Сразу после перерыва в ворота "Томи" был назначен второй пенальти, четко забитый все тем же Хубуловым. Однако "Томь", которая вот-вот потеряет даже теоретически шансы выбраться с последнего места, продолжала бороться и забила в середине тайма красивый гол благодаря пушечному выстрелу Никиты Гвинейского — 2:2.

Более того, когда уже шло добавленное арбитром Владиславом Безбородовым (в конце 90-х-начале нулевых играл за "Вентспилс") время, "Томь" поймала на ошибке соперника в центре поля и сумела выйти вперед — 2:3. Мяч на счету Даниила Большунова, но спустя три минуты этот футболист нарушил уже правила в своей штрафной. К мячу снова подошел Хубулов, оформил хет-трик с пенальти и заодно установил окончательный результат — 3:3.

Как ни жаль "Томь" в этом матче, но сетовать на судейство здесь смысла нет. Такое иногда случается.

В другом поединке "Краснодар" благодаря голам Смолова и Вандерсона одолел на выезде "Амкар" — 2:0, набрал 44 очка и крепко держится за четвертую строчку в турнирной таблице. У Федора Смолова это 15 гол в чемпионате и он уверенно возглавляет гонку бомбардиров.

Чемпионат России-2016/17. 25-й тур:

Анжи — Томь 3:3 (1:1)

Голы: Хубулов (29-пен., 51-пен., 90+7-пен.) — Соболев (25), Гвинейский (70), Большунов (90+3)

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов (Брызгалов, 55), Хубулов, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Будковский (Прудников, 46), Браун Форбс (Эззатоллахи, 74).

Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Осипов, Чуперка, Сасин, Попов (Букачев, 66), Голышев, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Соболев (Большунов, 77), Пугин.

Предупреждения: Голышев (27), Хубулов (37), Осипов (45), Соболев (47), Митерев (49), Гулиев (63), Букачев (83), Карымов (90+5), Большунов (90+7).



Амкар — Краснодар 0:2 (0:0)

Голы: Смолов (63), Вандерсон (76)

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 83), Газинский, Классон, Подберезкин (Перейра, 62), Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов.

1. Спартак 25 18 3 4 39:23 57

2. ЦСКА 25 14 8 3 35:13 50

3. Зенит 25 14 7 4 42:17 49

4. Краснодар 25 11 11 3 34:18 44

5. Ростов 25 10 9 6 29:12 39

6. Терек 25 10 6 9 27:28 36

7. Локомотив 25 8 11 6 33:23 35

8. Амкар 25 8 10 7 24:23 34

9. Уфа 25 9 6 10 16:21 33

10. Урал 25 8 5 12 19:32 29

11. Рубин 25 7 8 10 23:26 29

12. Анжи 25 7 7 11 22:30 28

13. Оренбург 25 5 7 13 20:30 22

14. Арсенал 25 5 6 14 14:36 21

15. Крылья Советов 25 4 9 12 23:31 21

16. Томь 25 3 5 17 15:52 14

Бомбардиры: Смолов (Краснодар) — 15, Дзюба (Зенит), Промес (Спартак) — по 10…