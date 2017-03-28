В Сочи на стадионе "Фишт" состоялся товарищеский матч по футболу между сборными России и Бельгии. По ходу встречи хозяева вели 1:0, потом уступали 1:3, но на последней минуте ушли от поражения (3:3).

Несколько дней назад сборная России в Краснодаре проиграла сборной Кот-д'Ивуара (0:2), после чего на команду Станислава Черчесова обрушилась жесткая критика. А бельгийцы поделили очки с греками (1:1) в отборе к ЧМ-2018 и лидируют в своей группе.

На сочинском стадионе "Фишт" в феврале 2014 года проходили церемония открытия и закрытия зимней Олимпиады. Затем арена была закрыта на реконструкцию: в 2018 году она примет матчи чемпионата мира по футболу. Отчетный матч стал первым на "Фиште" после реконструкции, которая завершилась в начале этого года.

Сборная России повела в счете уже на 3-й минуте. Подача Самедова не прошла, но Комбаров быстро вернул мяч во вратарскую, где Васин удачно подставил ногу — 1:0.

Бельгия отыгралась на 17-й минуте. Нойштедтер в борьбе с Бентеке нарушил правила и Миральяс реализовал пенальти — 1:1. А на исходе тайма гости забили еще дважды. После углового Вертонген продавил Нойштедтера и "расстрелял": Комбаров и Акинфеевым совместными усилиями отбили мяч с линии, но Бентеке добил в пустую сетку. Затем Бентеке четко головой подрезал мяч в дальний угол без шансов для Акинфеева — 1:3.

Во втором тайме команды сделали много замен, и резервисты россиян забили по голу. На 74-й минуте Миранчук прошел по центру, отыгрался в "стенку" с Бухаровым и покатил мяч сквозь перчатки Миньоле — 2:3. Потом Бухаров упустил несколько моментов, и все же на последней минуте сумел пробить мимо Альдервейрельда и под Миньоле — 3:3!

Этот гол стал для 32-летнего форварда "Ростова" дебютным в составе национальной команды, за которую он провел четвертый матч. Бухаров дебютировал за сборную России в октябре 2009 года, однако с 2010-го по 2017-й не привлекался в сборную.

Товарищеский матч

Россия — Бельгия 3:3 (1:3)

Голы: Васин 3, Миранчук 74, Бухаров 90 — Миральяс 17 (пен), Бентеке 42, 45.

Россия: Акинфеев, Комбаров, Кудряшов, Васин, Нойштедтер, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 17; Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46).

Бельгия: Миньоле, Вермален (Боята, 90), Алдервейрелд, Вертонген, Фоке, Тилеманс (Витцель, 66), Наингголан, Шадли (Феррейра Карраско, 77), Дембеле (Азар, 85), Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).

28 марта. Сочи. Стадион "Фишт".