С учетом того, что вратарь "синих" Куртуа "привез" гол, а Азар не смог забить 11-метровый, "Челси" все равно сумел нанести поражение команде Хосепа Гвардиолы — 2:1. Испанский наставник "горожан" впервые в своей тренерской карьере проиграл шестой матч в чемпионате за один сезон. Более того, "Челси" второй раз обыгрывает в первенстве "Ман Сити" и подобного с командами Гвардиолы тоже никогда до вчерашнего дня не случалось.

"Тоттенхэм" гостил у борющегося за выживание "Суонси" и вплоть до 88-й минуты уступал 0:1. Но тут гости "пришпорили" и с 88-й минуты по 94-ю оформили хозяевам три гола — 3:1. Отставание в семь очков от "Челси" не изменилось.

Идущий на третьем месте "Ливерпуль" не сумел дома одолеть середняка АПЛ "Борнмут". Сперва голландский полузащитник мерсисайдцев Вейналдум неосмотрительно отпасовал назад, чем тут же воспользовался Афобе — 0:1. Ближе к перерыву команда Клопа сообразила ответный гол, когда голевую атаку начал кипер Миньоле, а продолжили изящные бразильцы Фирмино и Коутиньо.

На исходе часа игры исправился Вейналдум, отдавший отличную голевую передачу на Ориги — 2:1. Минимальный перевес "Ливерпуля" держался до 87-й минуты, но тут подвел эстонский защитник команды Юргена Клоппа Рагнар Клаван, который не сумел закрыть получившего мяч в штрафной нападающего соперника Кинга — 2:2.



Чемпионат Англии-2016/17 (31-й тур):

Халл — Мидлсбро 4:2 (3:2)

Голы: Маркович (13), Ньяссе (27), Эрнандес (33), Магуайр (70) — Негредо (5), де Рон (45+1)

Арсенал — Вест Хэм 3:0 (0:0)

Голы: Озил (58), Уолкотт (68), Жиру (83)

Арсенал: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Габриэл, Монреаль, Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Джака, Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Озил, Санчес, Уэлбек (Жиру, 74).

Суонси — Тоттенхэм 1:3 (1:0)

Голы: Раутледж (11) — Алли (88), Сон Хын Мин (90+1), Эриксен (90+4)

Тоттенхэм: Ворм, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Нкуду, 79), Дайер, Дембеле, Сиссоко (Янссен, 61), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин (Триппьер, 90).

Саутгемптон — Кристал Пэлас 3:1 (1:1)

Голы: Редмонд (45), Йосида (83), Уорд-Проуз (85) — Бентеке (31)

Ливерпуль — Борнмут 2:2 (1:1)

Голы: Коутиньо (40), Ориги (59) — Афобе (7), Кинг (87)

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Коутиньо (Матип, 65), Джан, Фирмино, Ориги.

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер, Артер, Пью (Градель, 83), Айб (Фрэйзер, 61), Кинг, Афобе.

Челси — Манчестер Сити 2:1 (2:1)

Голы: Азар (10, 35) — Агуэро (26)

Незабитый пенальти: Азар (35-вратарь)

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Зума (Матич, 46), Педро, Канте, Азар (Лофтус-Чик, 90), Фабрегас (Виллиан, 81), Аспиликуэта, Диего Коста.

МС: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Навас, Фернандиньо, Делф, Сильва, де Брюйне (Стерлинг, 79), Сане (Нолито, 85), Агуэро.

Предупреждения: Клиши (52), Делф (77), Компани (83), Канте (90).

1 Челси 30 72

2 Тоттенхэм 30 65

3 Ливерпуль 31 60

4 Ман Сити 30 58

5 Арсенал 29 54

6 Ман Юнайтед 29 54

7 Эвертон 31 51

8 Вест Бромвич 31 44

9 Саутгемптон 29 37

10 Уотфорд 30 37

11 Лестер Сити 30 36

12 Сток Сити 31 36

13 Борнмут 31 35

14 Бернли 31 35

15 Вест Хэм 31 33

16 Кристал Пэлас 30 31

17 Халл Сити 31 30

18 Суонси Сити 31 28

19 Мидлсбро 30 23

20 Сандерленд 30 20