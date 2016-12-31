"Челси" оформил очередной выигрыш дома, одолев "Сток Сити" (4:2). В шести очках позади по-прежнему идет "Ливерпуль", который сегодня взял три важных очка во встрече с "Манчестер Сити" (1:0) и оторвался от "горожан" на четыре пункта.

"МЮ" одолел "Мидлсбро" (2:1), "Лестер" справился с "Вест Хэмом" (1:0), а "Ливерпуль" в последнем матче 2016 года дома одолел "Манчестер Сити" (1:0).

Завтра, 1 января, тур завершится играми "Тоттенхэм" — "Уотфорд" и "Арсенал" — "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии (19-й тур):

Челси — Сток Сити 4:2 (1:0)

Голы: Кэйхилл (34), Виллиан (57, 65), Диего Коста (85) — Мартинс Инди (46), Крауч (64)

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Иванович, 82), Фабрегас (Матич, 73), Канте, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 84), Диего Коста, Азар.

Манчестер Юнайтед — Мидлсбро 2:1 (0:0)

Голы: Марсьяль (85), Погба (86) — Лидбиттер (67)

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг (Рэшфорд, 72), Блинд (Рохо, 64), Феллайни (Мата, 64), Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль.



Бернли — Сандерленд 4:1 (1:0)

Голы: Грэй (31, 51, 53), Барнс (67-пен.) — Дефо (71)

Лестер — Вест Хэм 1:0 (1:0)

Гол: Слимани (20)

Халл — Эвертон 2:2 (1:1)

Голы: Доусон (6), Снодграсс (65) — Маршалл (54-авт.), Баркли (84)

Саутгемптон — Вест Бромвич 1:2 (1:1)

Голы: Лонг (41) — Филлипс (43), Робсон-Кану (50)

Удаление: ван Дейк (С, 89).

Суонси — Борнмут 0:3 (0:2)

Голы: Афобе (25), 45 Фрэйзер (45), Кинг (88)

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0 (1:0)

Гол: Вейналдум (8)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Мане (Лейва, 89), Фирмино, Лаллана.

МС: Браво, Сабалета (Навас, 86), Стоунз, Отаменди, Коларов, Туре (Ихеаначо, 89), Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, де Брюйне, Агуэро.

Предупреждения: Клаван (7), Джан (75), Отаменди (90).

1 Челси 19 49

2 Ливерпуль 19 43

3 Манчестер Сити 19 39

4 Арсенал 18 37

5 Тоттенхэм Хотспур 18 36

6 Манчестер Юнайтед 19 36

7 Эвертон 19 27

8 Вест Бромвич Альбион 19 26

9 Саутгемптон 19 24

10 Борнмут 19 24

11 Бернли 19 23

12 Уотфорд 18 22

13 Вест Хэм Юнайтед 19 22

14 Сток Сити 19 21

15 Лестер Сити 19 20

16 Мидлсбро 19 18

17 Кристал Пэлас 18 16

18 Сандерленд 19 14

19 Халл Сити 19 13

20 Суонси Сити 19 12