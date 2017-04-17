Наставник "МЮ" Жозе Моуринью не поставил в основной состав ни Златана Ибрагимовича, ни Генриха Мхитарана, что не помешало манкунианцам забить "синим" по мячу в начале каждого тайма и одержать победу со счетом 2:0. Причем Ибрагимович появился на поле только за семь минут до окончания встречи, заменив автора победного гола Маркуса Рашфорда, а Мхитарян и вовсе остался на скамейке. Что касается "Челси", то команда Антонио Конте впервые за десять лет в матче премьер-лиги не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. Интересно, что в сентябре 2007 года подобное тоже случилось во встрече с "Ман Юнайтед".

Главный преследователь "аристократов" — "Тоттенхэм" — не теряет надежды догнать соперника и седьмая победа кряду (4:0 над "Борнмутом") позволила "шпорам" сократить отставание уже до четырех пунктов.

За третье место продолжают борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", "Горожане" в прошедшем туре крупно обыграли "Саутгемптон" (3:0), а мерсисайдцы оказались сильнее в гостях во встрече с "Вест Бромвич" (1:0).

Чемпионат Англии-2016/17 (33-й тур):

Вест Бромвич — Ливерпуль 0:1 (0:1)

Гол: Фирмино (45+1)

ВБ: Фостер, Доусон, Маколи, Эванс, Брант, Ливермор, Якоб (Макклейн, 64), Флетчер, Филлипс, Робсон-Кану (Рондон, 64), Шадли (Моррисон, 61).

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Фирмино, Ориги (Старридж, 82), Коутиньо (Морено, 90).

Предупреждения: Брант (45), Робсон-Кану (49), Эванс (66), Лейва (72).

Манчестер Юнайтед — Челси 2:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд (7), Эррера (49)

МЮ: Де Хеа, Байи, Рохо, Дармиан, Валенсия, Эррера, Феллайни, Погба, Янг (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Ибрагимович, 83), Лингард (Кэррик, 60).

Челси: Бегович, Зума (Лофтус-Чик, 83), Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Фабрегас, 54), Канте, Матич (Виллиан, 66), Аспиликуэта, Педро, Азар, Диего Коста.

Предупреждения: Диего Коста (33), Кэйхилл (48), Эррера (73), Рохо (75), Фабрегас (90), Ибрагимович (90).

Тоттенхэм — Борнмут 4:0 (2:0)

Голы: Дембеле (16), Сон Хын Мин (19), Кейн (48), Янссен (90+2)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен (Янссен, 87), Алли (Сиссоко, 84), Сон Хын Мин, Кейн (Ваньяма, 79).

Сандерленд — Вест Хэм 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: Хазри (26), Борини (90) — Айю (5), Коллинз (47)

Удаление: Байрэм (ВХ, 90+5).

Сток Сити — Халл 3:1 (1:0)

Голы: Арнаутович (6). Крауч (66), Шакири (80) — Магуайр (51)

Кристал Пэлас — Лестер 2:2 (0:1)

Голы: Кабай (54), Бентеке (70) — Хут (6), Варди (52)

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Беналуан (Чилуэлл, 76), Хут, Фукс, Марез (Грэй, 75), Ндиди, Кинг (Дринкуотер, 64), Олбрайтон, Ульоа, Варди.

Эвертон — Бернли 3:1 (0:0)

Голы: Джагелка (49), Ми (71-авт.), Лукаку (74) — Воукс (52-пен.)

Эвертон: Роблес, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе (Валенсия, 46), Шнайдерлин, Дэвис, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Бэрри, 76).

Уотфорд — Суонси 1:0 (1:0)

Гол: Капу (42)

Саутгемптон — Манчестер Сити 0:3 (0:0)

Голы: Компани (55), Сане (77), Агуэро (80)

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Хейбьерг, Уорд-Проуз (Лонг, 60; Родригес, 82), Тадич, Редмонд, Габбьядини (Буфаль, 60).

МС: Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, де Брюйне, Сильва (Сабалета, 81), Сане (Стерлинг, 86), Агуэро (Ихеаначо, 89).

Предупреждения: Хейбьерг (31), Дэвис (37), Соареш (41).

1 Челси 32 75

2 Тоттенхэм 32 71

3 Ливерпуль 33 66

4 Ман Сити 32 64

5 Ман Юнайтед 31 60

6 Эвертон 33 57

7 Арсенал 30 54

8 Вест Бромвич 33 44

9 Саутгемптон 31 40

10 Уотфорд 32 40

11 Сток Сити 33 39

12 Лестер Сити 32 37

13 Вест Хэм 33 37

14 Бернли 33 36

15 Кристал Пэлас 32 35

16 Борнмут 33 35

17 Халл Сити 33 30

18 Суонси Сити 33 28

19 Мидлсбро 31 24

20 Сандерленд 32 21

Бомбардиры: Лукаку (Эвертон) — 24, Кейн (Тоттенхэм) — 20, Алексис Санчес (Арсенал) — 18…