Игра состоялась прошедшей ночью и "шпоры" одержали победу со счетом 97:90. За четыре минуты до финальной сирены игроки "Сперс" провели блестящую контратаку, во время которой Кавай Леонард, Ламаркус Олдридж, Тони Паркер и Пэтти Миллс прошли через всю площадку только за счет передач, ни разу не ударив мяч о паркет. Завершил этот чрезвычайно эффектный выпад Миллс броском из-под кольца.

К сожалению, латвийский форвард "шпор" Давис Бертанс в этом матче на площадку так и не вышел.

Эта победа стала для "Сперс" третьей подряд и 55-й в сезоне. Больше побед в чемпионате только у "Голден Стэйт Уорриорз" (57), а "Сан-Антонио" стал третьей командой в истории лиги, которой удалось выиграть не менее 55 встреч в 20 сезонах. "Шпоры" выходят в плей-офф 20-й год подряд и за этот период завоевали пять чемпионских титулов, еще раз выходили в финал плей-офф и лишь однажды одержали менее 50 побед в регулярном чемпионате. Все это время (с 1996 года) командой руководит один наставник — Грегг Попович.