ЦСКА Дмитрия Квартального так и не дал "Йокериту" выиграть хотя бы один матч на своем льду. Сегодня армейцы дожали в гостях финских "джокеров", в составе которых из-за травмы отсутствовал латвийский защитник Артур Кулда. Единственная шайба была заброшена ближе к концу первого овертайма, когда отличился Джэфф Плэтт — 0:1.

Чемпион "регулярки" выиграл все четыре матча и вышел в следующий раунд плей-офф. Такого же результата добился и СКА из Санкт-Петербурга в противостоянии с подмосковным "Витязем". Только здесь подопечные Знарка и Витолиньша даже не дали сопернику ни единого шанса: сегодня питерцы разгромили "Витязь" со счетом — 7:1. По дублю в их рядах отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов.

Кубок Гагарина-2017. 1/8 финала (четвертые матчи):

Йокерит (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 — Плэтт — 75:29 (5x5)

Броски: 25 — 40.

Вратари: Запольски — Сорокин.

Штраф: 8 — 4.

Счет в серии: 0 — 4.



Витязь (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

0:1 — Коскиранта (Дацюк, Херсли) — 03:46 (5x4)

0:2 — Шипачев (Гусев, Дадонов) — 04:18 (5x5)

0:3 — Широков (Дацюк, Кетов) — 08:53 (5x4)

0:4 — Коскиранта (Хохлачев) — 26:07 (5x5)

0:5 — Прохоркин (Яковлев, Плотников) — 31:45 (5x5)

0:6 — Дадонов (Ковальчук) — 39:59 (5x4)

1:6 — Макеев (Горак, Афиногенов) — 46:58 (5x5)

1:7 — Дадонов (Гусев, Шипачев) — 59:30 (5x4)

Броски: 32 — 51.

Вратари: Сятери — Коскинен.

Штраф: 28 — 4.

Счет в серии: 0 — 4.

