Богут оказался у "кавалеристов" в результате обмена с "Даллас Маверикс". Он появился на площадке в начале второй четверти, отыграл 58 секунд и столкнулся с форвардом "Майами" Окаро Уайтом, после чего был вынужден покинуть площадку с помощью партнеров. Оказалось, что 32-летний австралиец получил перелом большой берцовой кости левой ноги.



Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс прокомментировал этот эпизод: "Я слышал треск кости, когда Богут столкнулся с Уайтом. Когда я подошел к Эндрю, а он сказал, что там перелом, то я уже знал об этом. Это очень расстраивает. Мы все были в восторге, когда нам удалось подписать Богута, а сейчас можем только надеяться на лучшее".

Сама встреча завершилась победой "Хит" со счетом 106:98, а "Кавальерс" потерпел 20-е поражение в сезоне, но остается лидером Западной конференции.