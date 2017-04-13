ВИДЕО: Для отработки блока японским волейболисткам дали робота

Foto: F64 В женской сборной Японии по волейболу используют робота для тренировок. По мнению тренерского штаба, это поможет их подопечным начать более эффективно проводить атаки. Робот представляет собой три пары рук, имитирующие блок соперника. Передвигаясь с другой стороны сетки, "руки" препятствуют атакующим ударам волейболисток. Отмечается, что такой искусственный блок способен развивать скорость до 3,7 метра в секунду, значительно превышая возможности человека, так что обмануть его не так просто.

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