Робот представляет собой три пары рук, имитирующие блок соперника. Передвигаясь с другой стороны сетки, "руки" препятствуют атакующим ударам волейболисток. Отмечается, что такой искусственный блок способен развивать скорость до 3,7 метра в секунду, значительно превышая возможности человека, так что обмануть его не так просто.
ВИДЕО: Для отработки блока японским волейболисткам дали робота
Foto: F64
В женской сборной Японии по волейболу используют робота для тренировок. По мнению тренерского штаба, это поможет их подопечным начать более эффективно проводить атаки.
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