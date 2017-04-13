Робот представляет собой три пары рук, имитирующие блок соперника. Передвигаясь с другой стороны сетки, "руки" препятствуют атакующим ударам волейболисток. Отмечается, что такой искусственный блок способен развивать скорость до 3,7 метра в секунду, значительно превышая возможности человека, так что обмануть его не так просто.