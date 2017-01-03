Сегодня, 3 января, в немецком Оберстдорфе продолжилась многодневка "Тур де Ски", которая одновременно является 5-м этапом Кубка мира по лыжным гонкам. Третья гонка тура — скиатлон на 20 км (10 км классический стиль + 10 свободный) — снова остался за россиянином Сергеем Устюговым.

На отметке 12,5 км, шедший на первом месте норвежец Мартин Сундбю, допустил ошибку, свернув не в тот поворот, утратил лидерство и потерял 15 бонусных секунд. При этом лидер норвежской команды сумел нагнать новых лидеров, в числе которых был и выигравший две предыдущие гонки "Тура" Устюгов.

Так они и шли вместе со швейцарцем Дарио Колонья до самого финиша, где россиянин сумел выиграть мощным спуртом. Сундбю в итоге стал вторым, проиграв Устюгову 0,6 секунды, а Колонья отстал на секунду.



После гонки развернулись нешуточные дебаты. Например, соотечественник Сундбю Дидрик Тонсет (занял сегодня 25 место) заявил, что Устюгову не следовало делать ускорение, когда Мартин ошибочно свернул не на ту лыжню.

"Случилось много странного. Мартин поехал не туда, а Устюгов рванул вперед. Я считаю, что это довольно неспортивно. Мы ответим той же монетой в будущем, думаю. Не нужно делать акцент на то, что второй номер ошибся. Я считаю, что не так мы должны соревноваться на туре", — сказал Тонсет.

На это эксперт NRK Андерс Аукланд заметил: "Мне кажется, Дидрик забывает, что сразу после этого был промежуточный спурт. Из-за этого я не вполне соглашусь с Дидриком".



К слову, сам Мартин Сундбю не держит никакой обиды на Устюгова. "Я и Оберстдорф не дружим. Я не подготовился к гонке. Мне жаль Хейккинена, который последовал за мной. Я побежал туда, куда думал, что должен был бежать. Это только моя ошибка, — сказал Сундбю и добавил. — А что касается Устюгова, то в правилах FIS ведь не стоит, что запрещается ускоряться, когда главный соперник не туда свернул. Я не держу обиды на Сергея. Он прекрасный тактик. И тут не о чем говорить. Я дурак, потому что не прошел по трассе заранее. И получилось вот так глупо. Потом я не осмелился срезать правее, потому что побоялся быть дисквалифицированным, и поехал назад. В итоге я потерял 15 бонусных секунд. Это расплата за поступок слабоумного. Досадно. Хотелось победить сегодня, но в данный момент я не лучший в мире лыжник. Сейчас это Устюгов".

Cергей Устюгов выиграл уже третью гонку подряд (ранее спринт и 10 км классическим ходом с масс-старта) и уверенно лидирует в общем зачете "Тур де Ски", опережая Сундбю на 29,5 секунды.

Добавим, что сегодня в скиатлоне принимал участие и дебютировавший "Тур де Ски" латвийский лыжник Индулис Бикше. Правда, из 58 участников он показал худшее время, проиграв Устюгову более пяти минут.

Кубок мира. "Тур де Ски-2017". Мужчины. Скиатлон, 10+10 км (Оберстдорф, 3 января)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 48.40,4

2. Мартин Йонсурд Сундбю (Норвегия) +0,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) +1,0.

58. Индулис Бикше (Латвия) +5.09,3…

