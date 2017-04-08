Дубль Левандовски помог "Баварии" разгромить "Дортмунд"

Foto: AFP/Scanpix В центральном матче 28-го тура немецкой футбольной бундеслиги в Мюнхене " Бавария " разгромила "Боруссию" из Дортмунда — 4:1. Два гола своему бывшему клубу забил польский нападающий Роберт Левандовски , его по голу — француз Франк Рибери и голландец Арьен Роббен . Мюнхенцы оторвались от Дортмунда уже на 18 очков. Очень трудно дортмундцам будет подняться выше третьего места (Сейчас они четвертые) — отставание от "РБ Лейпциг" достигло восьми очков за 6 туров до конца сезона. Дебютанд бундеслиги дома в самой концовке вырвал победу над "Байером" из Леверкузена — 1:0. "Кельн" на своем поле уступил соседу по турнирной таблице "Боруссии" (Менхенгладбах) — 2:3. Латвийский нападающий "Кельна" Артем Руднев из-за травмы пропустил очередной матч. 28-й тур Бавария — Боруссия Д 4:1 (2:1) Голы: Рибери 4, Левандовски 10 68 (Пен), Роббен 49 — Геррейру 20. Бавария: Ульрайх, Мартинес (Хуммельс, 79), Боатенг, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 74), Левандовски (Киммих, 72). Боруссия: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Геррейру (Мерино, 69), Кастро (Роде, 46), Пасслак, Пулишич, Шмельцер, Обамеянг, Дембеле (Мор, 59). Айнтрахт Ф — Вердер 2:2 (0:2) Голы: Гачинович 48, Фабиан 73 (пен) — Юнузович 37, Бартельс 43. Фрайбург — Майнц 1:0 (0:0) Гол: Петерсен 70. РБ Лейпциг — Байер 1:0 (0:0) Гол: Поульсен 90. Кельн — Боруссия М 2:3 (1:1) Голы: Клеменс 18, Модест 58 — Вестергор 13, Траоре 55, Штиндль 80. Кельн: Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Марох, 72), Рауш (Осако, 46), Йойич, Леманн, Хегер (Цоллер, 84), Модест. Шальке-04 — Вольфсбург 4:1 (2:0) Голы: Бургшталлер 6, 77, Горетцка 23, Калиджури 49 — Гомес 79 (пен). Гамбург — Хоффенхайм-1899 2:1 (1:1) Голы: Хунт 25, 76 — Крамарич 35 (пен). После 28-го тура 1 Бавария 28 21 5 2 71-15 68

2 РБ Лейпциг 28 18 4 6 51-30 58

3 Хоффенхайм 28 13 12 3 51-28 51

4 Боруссия Д 28 14 8 6 59-32 50

5 Фрайбург 28 12 5 11 36-47 41

6 Кельн 28 10 10 8 41-34 40

7 Герта 27 12 4 11 35-34 40… БОМБАРДИРЫ: Левандовски (Бавария) — 26, Обамеянг (Боруссия Д) — 25, Модест (Кельн) — 23…

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