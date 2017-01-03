"Сент-Луис Блюз" одержал победу на "Буш-Стэдиум" в присутствии 46,5 тысяч зрителей над "Чикаго Блэкхоукс" в матче "Зимней Классики НХЛ".

Счет в матче уже на второй минуте открыл "Чикаго", а голом отметился Михал Кемпны (передачу в свой актив записал и Артемий Панарин). Но вот дальше забивали только "блюзмены". Во втором периоде Патрик Берглунд восстановил равновесие, а заключительной трети россиянин Владимир Тарасенко оформил победный дубль. Точку в матче за минуту с небольшим до окончания основного времени поставил Александр Стин, когда "ястребы" сняли вратаря и пытались спасти игру — 4:1.

Тарасенко набрал в чемпионате теперь 41 (18+23) очко и занимает четвертую строчку в списке самых результативных игроков лиги. В активе Панарина 39 (15+24) баллов и пятое место.

Несмотря на поражение, "Чикаго" с 51 очком сохраняет первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а "Сент-Луис" набрал 45 пунктов и занимает там же 5-е место.

НХЛ — регулярный чемпионат

Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 — Кемпны (Панарин, Кит) — 01:02 (5x5)

1:1 — Берглунд (Боумистер, Стин) — 27:45 (5x5)

2:1 — Тарасенко (Фаббри) — 52:05 (5x5)

3:1 — Тарасенко (Лехтеря, Фаббри) — 53:58 (5x5)

4:1 — Стин — 58:46 (en)

Броски: 35 — 23.

Вратари: Аллен — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 8.

2 января. Сент-Луис. "Буш-Стэдиум". 46 556 зрителей.

