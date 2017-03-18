Победитель регулярного чемпионата прибыл в Ярославль с единственным намерением — побеждать. Отступать команде Дмитрия Квартального было некуда, в серии она проигрывала уже 2-3. В свою очередь хоккеисты "Локомотива" почувствовали близко запах победы и довольно быстро открыли счет после броска Павла Красковского.

Отыграться у армейцев появился прекрасный шанс в начале второй трети, когда на протяжении почти двух минут они действовали впятером против трех соперников. Забить не удалось, а едва большинство получили хозяева льда, как Максим Тальбо увеличил перевес до двух шайб.

Далее прошла силовая акция в исполнении защитника ЦСКА Григория Панина, умудрившегося травмировать за одну смену сразу двух ключевых игроков соперника — Козуна и Тальбо. Козун смог покинуть лед только с помощью партнеров, Тальбо позже вернулся на скамейку.

За свои действия Панин получил от судей сразу два штрафа до конца игры — оба по 5+20 были выписаны с формулировкой "удар соперника в голову". "Локомотив" же потерял только на две минуты Накладала, взявшегося проучить армейца за его грязную игру.



В итоге большинство, растянувшееся на 8 минут, ярославцы реализовали уже в начале третьего периода, когда отличился Андрей Локтионов и счет стал 3:0.

За две минуты с небольшим до финальной сирены армейцам удалось забить гол престижа в формате "6х4" (Стефан Да Коста). Оставшееся время матча прошло в обоюдных удалениях и спасти серию ЦСКА не удалось — 3:1 в пользу "Локомотива".

Таким образом, выигрывающий третий год подряд регулярный чемпионат под руководством Квартального армейский клуб в который раз остается без Кубка Гагарина. Отметим и тот факт, что еще ни разу за девять сезонов победитель "регуляки" КХЛ не смог выиграть главный трофей лиги — Кубок Гагарина.

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (шестой матч)

Локомотив (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Красковский (Коледов, Коршков) — 07:07 (5x5)

2:0 — Тальбо (Накладал, Кронвалль) — 32:25 (5x4)

3:0 — Локтионов (Накладал, Кронвалль) — 41:01 (5x4)

3:1 — Да Коста (Муршак) — 57:52 (6x4).

Счет в серии: 4 — 2.

