ВИДЕО: Этот парень из "Торонто" был лучшим

Foto: Detroit - Toronto, NHL Centennial Classic Alumni Game В канун Нового года на открытом стадионе BMO Field в Торонто в рамках Классики столетия , приуроченной к юбилею НХЛ , состоялся матч ветеранов "Мэйпл Лифс" и "Детройт Ред Уингз". Ветераны устроили отличное шоу, которое закончилось крутейшим прокатом Лэнни Макдоналда перед собравшимися для группового фото соперниками. Second period underway. 0-0 in Toronto. #LGRW #DRWAlumni pic.twitter.com/GLRCjq9Y0q — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 31, 2016 Сама игра завершилась в пользу "Детройта" (4:3) и сопровождалась другими приколами, один из которых, например, произошел с участием Криса Челиоса и Тая Доми. Classic. #LGRW pic.twitter.com/bjclH3KL1v — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 31, 2016



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