Ветераны устроили отличное шоу, которое закончилось крутейшим прокатом Лэнни Макдоналда перед собравшимися для группового фото соперниками.

Сама игра завершилась в пользу "Детройта" (4:3) и сопровождалась другими приколами, один из которых, например, произошел с участием Криса Челиоса и Тая Доми.