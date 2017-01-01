Ветераны устроили отличное шоу, которое закончилось крутейшим прокатом Лэнни Макдоналда перед собравшимися для группового фото соперниками.
Second period underway. 0-0 in Toronto. #LGRW #DRWAlumni pic.twitter.com/GLRCjq9Y0q— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 31, 2016
Сама игра завершилась в пользу "Детройта" (4:3) и сопровождалась другими приколами, один из которых, например, произошел с участием Криса Челиоса и Тая Доми.
Classic. #LGRW pic.twitter.com/bjclH3KL1v— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 31, 2016