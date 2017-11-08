Федерер надел наряд во второй партии под овации болелщиков и провел в нем гейм на подаче, который с легкостью выиграл. После Роджер и Энди подписали юбку и отдали ее на благотворительность.
Roger Federer's 1HBH, but in a kilt.#AndyMurrayLive pic.twitter.com/apNt9jkxMN— Ashish TV (@Ashish__TV) November 7, 2017
Матч завершился победой Федерера на супер-тай-брейке — 6:3, 3:6, 10:6. На матче присутствовали 11 тысяч болельщиков. Все собранные деньги пойдут в фонд Unicef и местные благотворительные организации.
Отметим, что Маррей проводил первый матч после травмы, полученной на Уимблдоне этого года. Из-за множества пропущенных турниров шотландец скатился на 16-е место в мировом рейтинге. Федерер — вторая ракетка мира на сегодняшний день.
Первым год завершит Рафаэль Надаль. Испанец обеспечил себе статус первой ракетки мира по итогам сезона, хотя теннисистам еще предстоит сыграть на Итоговом турнире АТР.