Новичок "Бостона" Гордон Хэйворд получил тяжелейшую травму в первом матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда". Для парня сезон закончился менее чем через пять минут после его начала.

Хэйворд неудачно приземлился на паркет после попытки забить из-под кольца в первой четверти и заставил испытать шок всех находившихся на трибунах и у экранов телевизоров зрителей: 27-летний баскетболист получил перелом лодыжки со смещением и перелом большой берцовой кости.

С площадки Гордона уносили на носилках под аплодисменты зала, а лидер "Кливленда" Леброн Джеймс пожал парню руку и пожелал скорейшего выздоровления.

LeBron James showing support for Gordon Hayward. pic.twitter.com/NjaK6U6oKk— NBA SKITS (@NBA_Skits) October 18, 2017

Матч завершился победой "Кливленда" со счетом 102:99. Хэйворд проводил первую официальную игру за "Бостон". В межсезонье он перешел в "Селтикс" из "Юты", где провел семь лет.

В другом матче первого игрового дня действующий чемпион НБА "Голден Стейт" неожиданно уступил "Хьюстону" — 121:122.