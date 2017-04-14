В четверг, 13 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Самым неспокойным и одновременно увлекательным получился матч в Лионе, где одноименный французский клуб принимал турецкий "Бешикташ".

Начало этой игры пришлось отложить из-за начавшихся на арене "Стад де Люмьер" беспорядков, которые, как сообщают французские СМИ, спровоцировали болельщики "Бешикташа". Фанаты гостей стали бросать пиротехнику с верхнего яруса стадиона на нижние, вынудив болельщиков французской команды бежать на поле.

После этого на трибуне началась драка, поскольку к турецким фанатам выдвинулись французские.

Конфликт в итоге удалос

ь погасить, причем на трибуны отправился президент "Лиона" Жан-Мишель Олас. Когда беспорядки на стадионе утихли, матч в итоге начался. И счет открыл "Бешикташ" на 15-й минуте после удара Бабела.

Если первый тайм прошел почти на равных, то после перерыва подавляющее преимущество имели уже хозяева поля. В голы оно воплотилось на 83-й и 84-й минутах, когда сперва при розыгрыше стандарта ошиблась оборона гостей и Толиссо закатил мяч в сетку, а следом напорол вратарь "Бешикташа" Фабрисио, подаривший мяч Морелю — 2:1.

"Манчестер Юнайтед" гостил у бельгийского "Андерлехта" и на 35-й минуте после гола Мхитаряна вышел вперед. Гости вели в счете 50 минут, пока не пропустили ответный мяч от Дендонкера — 1:1. Нападающий "МЮ" Златан Ибрагимович, которого все допекали вопросами, как ему играется после ЛЧ в менее престижном турнире, после игры в своем стиле заметил: "Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, когда я вышел на поле в матче этого турнира". Что сказать? Тут ни убавить, ни прибавить.

В двух других матчах хозяева поля одержали победы: "Сельта" обыграла еще один бельгийский клуб "Генк" (3:2), а голландский "Аякс" благодаря дублю Классена одолел "Шальке" — 2:0.

Лига Европы-2016/17. 1/4 финала (первые матчи):

Лион Франция — Бешикташ Турция 2:1 (0:1)

Голы: Толиссо (83), Морель (84) — Бабел (15)

Лион: Антони Лопеш, Рафаэл (Жалле, 53), Маммана, Диакаби, Морель, Тузар, Толиссо, Геззаль (Корне, 52), Фекир, Вальбуэна, Ляказетт.

Бешикташ: Фабрисио, Генюль, Марсело, Митрович (Уйсал, 64), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп (Арслан, 74), Бабел, Талиска, Адриано, Тосун (Инлер, 87).

Предупреждения: Рафаэл (19), Марсело (21), Ляказетт (58), Фекир (67), Жалле (73), Вальбуэна (80), Арслан (82).

Аякс Голландия — Шальке-04 Германия 2:0 (1:0)

Голы: Классен (23-пен., 52)

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Синкгравен (де Лигт, 46), Зиеш, ван де Бек (де Йонг, 88), Классен, Клюйверт (Нерес, 74), Траоре, Юнес.

Шальке-04: Фэрманн, Керер, Хеведес, Настасич, Аого, Горетцка, Бенталеб, Шопф (Хунтелар, 71), Майер (Стамбули, 59), Калиджури (Коноплянка, 83), Бургшталлер.

Предупреждения: Классен (49), Керер (87), Стамбули (87), Нерес (89).

Андерлехт Бельгия — Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (0:1)

Голы: Дендонкер (86) — Мхитарян (36)

Андерлехт: Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Нюйтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу, 58), Станчу (Ханни, 65), Ачимпонг, Телин (Теодорчик, 75).

МЮ: Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Лингард (Марсьяль, 63), Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Феллайни, 75), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян (24), Кэррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).

Сельта Испания — Генк Бельгия 3:2 (3:1)

Голы: Систо (15), Аспас (17), Гвидетти (38) — Боэтиюс (10), Буффель (67)

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Эрнандес, Радоя, Аспас, Васс (Хосабед, 78), Систо, Гвидетти (Бовю, 67).

Генк: Райан, Кастань, Брабец, Колли, Уронен, Берге, Малиновский (Хейнен, 90), Боэтиюс (Буффель, 62), Посуэло, Троссард (Схрейверс, 82), Саматта.