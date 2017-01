"Манчестер Юнайтед" практически весь матч владел преимуществом против "Сток Сити" и тем не менее уступал 0:1 после автогола Маты. Но на четвертой добавленной арбитром минуте великолепный удар со штрафного нанес Уэйн Руни, спасший манкунианцев от поражения — 1:1. А еще этот гол стал Руни 250-м за "МЮ" и теперь он является лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд сэра Бобби Чарльтона.



После игры легенда "Манчестер Юнайтед" лично поздравил футболиста, сказав: "Прошло более 40 лет с того момента, как я забил последний из моих 249 голов за „МЮ". У нас, на „Олд Траффорд", порой играли просто фантастические нападающие. Они забили много голов, но несколько лет назад стало очевидно, что именно Уэйн превзойдет мой рекорд.

Huge honour to become leading goalscorer for @ManUtd. Thanks to @SirBobby for his kind words after the game 😀 pic.twitter.com/uNhazgqNbQ

— Wayne Rooney (@WayneRooney) January 21, 2017