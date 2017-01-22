"Манчестер Юнайтед" практически весь матч владел преимуществом против "Сток Сити" и тем не менее уступал 0:1 после автогола Маты. Но на четвертой добавленной арбитром минуте великолепный удар со штрафного нанес Уэйн Руни, спасший манкунианцев от поражения — 1:1. А еще этот гол стал Руни 250-м за "МЮ" и теперь он является лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд сэра Бобби Чарльтона.



После игры легенда "Манчестер Юнайтед" лично поздравил футболиста, сказав: "Прошло более 40 лет с того момента, как я забил последний из моих 249 голов за „МЮ". У нас, на „Олд Траффорд", порой играли просто фантастические нападающие. Они забили много голов, но несколько лет назад стало очевидно, что именно Уэйн превзойдет мой рекорд.

Huge honour to become leading goalscorer for @ManUtd. Thanks to @SirBobby for his kind words after the game 😀 pic.twitter.com/uNhazgqNbQ

— Wayne Rooney (@WayneRooney) January 21, 2017

Теперь такой день настал. Я бы соврал, если сказал, что не разочарован тем, что рекорд отныне принадлежит не мне. Тем не менее признаюсь, что рад за Уэйна. Он заслужил место в истории. Он настоящая легенда клуба и страны, а потому логично, что сейчас он лучший бомбардир в истории „Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Было здорово наблюдать за ним каждую неделю с момента его прибытия на „Олд Траффорд" в 2004 году, он задал тон прекрасным хет-триком в дебютной игре и взволновал каждого из нас.

Я ушел из футбола в 35 лет. Уэйну только 31 год и он по-прежнему хорош. Он продолжает демонстрировать, что может приносить большую пользу и забивать важнейшие голы".

В другом матче тура "Ливерпуль" неожиданно оступился на "Энфилд" в поединке с "Суонси" — 2:3. Любопытно, что все голы были забиты во втором тайме.

Осечкой мерсисайдцев могли воспользоваться и "Тоттенхэм", и "Манчестер Сити", принимавший "шпор" у себя. По ходу игры "Тоттенхэм" уступал 0:2 после ошибок своего голкипера Уго Льориса (отличились Лерой Зане и Кевин Де Брейне). Деле Алли довольно быстро отыграл один мяч, головой отправив мяч в пустые ворота, а на 77-й минуте Сон Хын Мин сумел сравнять счет и принести "шпорам" ничью — 2:2.

В итоге "Манчестер Сити" набрал 43 очка и остался на пятой строчке в таблице, а "Тоттенхэм" (46 баллов) обошел "Ливерпуль", но все равно много уступает лидирующему "Челси", который еще имеет и матч в запасе.

Чемпионат Англии (22-й тур, 21 января):

Ливерпуль — Суонси 2:3 (0:0)

Голы: Фирмино (55, 69) — Льоренте (48, 52), Сигурдссон (74)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум (Матип, 90), Хендерсон, Джан (Ориги, 70), Лаллана, Фирмино, Коутиньо (Старридж, 57).



Вест Бромвич — Сандерленд 2:0 (2:0)

Голы: Флетчер (30), Брант (36)

Кристал Пэлас — Эвертон 0:1 (0:0)

Гол: Коулмэн (87)

Борнмут — Уотфорд 2:2 (0:1)

Голы: Кинг (48), Афобе (82) — Кабаселе (24), Дини (64)

Мидлсбро — Вест Хэм 1:3 (1:2)

Голы: Стуани (27) — Кэролл (9, 43), Кальери (90+4)

Сток Сити — Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)

Голы: Мата (19-авт.) — Руни (90+4)

СС: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Уэлан, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Аллен, Арнаутович (Имбула, 88), Крауч.

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Эррера, Погба, Мата (Руни, 67), Ибрагимович, Мхитарян (Лингард, 73).

Предупреждения: Арнаутович (7), Грант (59), Питерс (62), Аллен (90).



Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2 (0:0)

Голы: Сане (49), де Брюйне (54) — Алли (58), Сон Хын Мин (77)

МС: Браво, Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши (Стоунз, 84), Туре, Стерлинг (Габриэл Жезус, 82), де Брюйне, Сильва (Делф, 90), Сане, Агуэро.

Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Виммер (Сон Хын Мин, 46), Уокер, Ваньяма, Дембеле (Сиссоко, 78), Роуз, Эриксен, Алли, Кейн.

Предупреждения: Виммер (12), Дайер (13), Коларов (45), Алли (51), Отаменди (52), Ваньяма (87).



1 Челси 21 52

2 Тоттенхэм 22 46

3 Ливерпуль 22 45

4 Арсенал 21 44

5 Ман Сити 22 43

6 Ман Юнайтед 22 41

7 Эвертон 22 36

8 Вест Бромвич 22 32

9 Сток Сити 22 28

10 Вест Хэм 22 28

11 Борнмут 22 26

12 Бернли 21 26

13 Саутгемптон 21 24

14 Уотфорд 22 24

15 Лестер Сити 21 21

16 Мидлсбро 22 20

17 Суонси Сити 22 18

18 Кристал Пэлас 22 16

19 Халл Сити 21 16

20 Сандерленд 22 15