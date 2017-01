Это случилось по прилете команды с тренировочного сбора в Дохе. "Баварию" в аэропорту Мюнхена встречали журналисты. Мюллер, чтобы не общаться с ними, приложил к уху паспорт, сделав вид, что разговаривает по телефону, и быстрым шагом миновал представителей прессы.

🎶 You used to call me on my passport. 🎶#Müllered pic.twitter.com/t6zcBRCakm

— FC Bayern US (@FCBayernUS) January 12, 2017